Küçükçekmece Belediyesinden ilçeye gelen depremzedelere kıyafet ve sıcak yemek desteği

Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü Hizmet Binası’nda afetzedelerle bir araya gelip, ihtiyaç ve taleplerini dinleyerek acılarını paylaştı.

İlçeye gelen 195 depremzede vatandaşa, Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından kıyafet desteği, 2 bin 671 hijyen ürünü, engelli vatandaşlara da walker desteği verildi. Depremzedelere ulaşım imkanı da sunan Küçükçekmece Belediyesi, Saha Çözüm ekibi personeli eşliğinde vatandaşları bulundukları yerden alarak, Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü Hizmet Binasına getiriyor. Küçükçekmece Belediyesi Aşevi de vatandaşların yerleştirildiği adreslere, günde iki öğün sıcak yemek gönderiyor. İhtiyaç duyan depremzedelere, talep etmeleri durumunda Kadın ve Aile Hizmetleri bünyesinde hizmet veren Aile Danışma Merkezleri’nde psikoterapi hizmeti de veriliyor.

Başkan Çebi, “Tarifi olmayan bir acı ve yıkım içindeyiz fakat yaralarımızı birlikte saracağımıza inancım sonsuz. Deprem bölgesinden gelen ve Küçükçekmecemiz de misafirimiz olan vatandaşlarımızın ulaşım, barınma, giyecek ve gıda ihtiyaçlarını sağlıyor, kendilerini güvende hissetmeleri için var gücümüzle çalışıyoruz. Bu anlamda ilçemize gelen depremzede vatandaşlarımızın ilgili numaradan bize ulaşmaları yeterlidir” dedi.

BAŞVURULAR İLETİŞİM MERKEZİ’NE YAPILIYOR

Küçükçekmece Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’nde Sosyal Hizmet uzmanları tarafından karşılanan depremzedelerin, E- Devlet üzerinden ikametgah kayıtları alındıktan sonra işlemleri başlatılıyor. Depremden etkilenen vatandaşlar, 444 4 360 numaralı İletişim Merkezi üzerinden başvuru işlemlerini tamamladıktan sonra mağaza bölümünden ihtiyaçlarını karşılayabilir.

