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Küçükçekmece çarpışan otomobillerden biri su kanalına düştü

07.11.2023 07:27 | Son Güncelleme:
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Küçükçekmece'de çarpışan otomobillerden biri su kanalına düştü, kazada 6 kişi yaralandı.

Turgut Özal Bulvarı'nda, Barış Cengiz idaresindeki 10 DJ 884 plakalı otomobil, Zeliha Gül yönetimindeki 34 PJ 7607 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle Gül'ün kullandığı otomobil savrularak su kanalına düştü.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polisi ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan 1'i çocuk 6 kişi, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Araç, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kanaldan çıkarıldı.

Sürücüsü Barış Cengiz, eşiyle çocuğunun kontrol amacıyla hastaneye kaldırıldığını söyledi.

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