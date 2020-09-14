Küçükçekmece Kütüphaneleri’nde Mehmet Erte ile yazarlık atölyesi başlıyor

Küçükçekmece Belediyesi, yazıya gönül veren ve kendini ifade etmekte kalemine inanan edebiyat tutkunlarını, Halkalı Çamlık’taki Millet Kütüphanesi’nde Varlık Dergisi Editörü Şair ve Yazar Mehmet Erte ile “Kurmacanın Doğası” Yazarlık Atölyesi’nde bir araya getiriyor.

Sahte, Suyu Bulandıran Şey, Alçalma gibi eserleriyle günümüzün popüler yazarlarından olan Mehmet Erte, sanat, editörlük ve yayıncılık üzerine bilgi ve deneyimlerini yazarlık atölyesinde Küçükçekmecelilerle paylaşacak.

Katılım 20 kişiyle sınırlı

19 Eylül’de başlayacak ve dört hafta boyunca devam edecek atölyede yazar, "Postmodern doğdu diye modern öldü mü?", "Olay örgüsü öyle gerektiriyor diye cinayet işlenir mi?”, “Kurmaca karakterler için gözyaşı dökebilir miyiz?” gibi başlıklarla kurmacanın temel kavramlarını, katılımcılarla disiplinlerarası ilişki içinde tartışarak, sanatın öyküsüyle birlikte ele alacak.

Son başvuru 17 Eylül

Pandemi koşullarına uygun olarak gerçekleştirilecek atölyeye başvurular, 444 43 60/8985 numaralı telefondan gerçekleştirilecek. Son başvuru tarihi 17 Eylül olan atölye, pandemi kuralları çerçevesinde sosyal mesafeye uygun olarak 20 kişiyle gerçekleştirilecek. Yazarlık atölyeleri, alanında tanınmış yazarların katılımıyla yıl boyunca devam edecek.