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Küçükçekmece’de 19 Mayıs coşkuyla kutlandı

İSTANBUL HABERLERİ  | 19.05.2020 15:43 | Son Güncelleme

Küçükçekmece Belediyesi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’a çıkışının ve Milli Mücadele’yi başlatmasının 101.

Küçükçekmece Belediyesi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’a çıkışının ve Milli Mücadele’yi başlatmasının 101. yılını coşkulu bir programla kutladı. Bando takımı otobüsle müzik eşliğinde sokakları gezerken vatandaşlar da etkinliğe evlerinden destek verdi.
Küçükçekmece Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nda korona virüs pandemisi tedbirleri ve sokağa çıkma kısıtlaması sebebiyle evlerinde kalan Küçükçekmeceli vatandaşlar için özel bir kutlama programı organize etti. Kutlamada Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi bütün halkı otobüsten selamladı, Bando takımı ve 17 araçlık konvoy, müzik eşliğinde ilçenin cadde ve sokaklarını dolaşarak konser verdi. İlçe turu tarihi Mimar Sinan Köprüsü’nde sona erdi. Küçükçekmeceli vatandaşlar bando takımının mini konserine pencere ve balkonlarından alkışlarla eşlik etti.

"19 Mayıs’ı bir coşkuya dönüştürmektir amacımız"
Etkinlikler hakkında konuşan Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, “19 Mayıs’ı bu şartlarda kutlamak için şimdi bir hazırlığımız var. Bandomuzla beraber sokağa çıkıyoruz. Vatandaşlarımızla 19 Mayıs’ı bir coşkuya dönüştürmektir amacımız. 19 Mayıs bizim için bir ulusun doğuşu, bir geminin İstanbul’dan kalkıp bir kaç gün sonra Samsuna çıkışı aslında bir ulusun doğuşuydu. Bir bağımsızlığın işaretiydi o yüzden 19 Mayıs tam bir bağımsızlığın başlangıç noktasıdır. Ülkemiz ve gelecek nesiller için çok önemsenmesi gereken bir bayramdır. Bu yıl her ne kadar pandemi atmosferi içerisinde geçse de bütün tedbirleri alarak 19 Mayıs’ı vatandaşlarımızla birlikte yaşamak istiyoruz" dedi.

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