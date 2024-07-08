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  4. Küçükçekmece'de 4 aracın karıştığı zincirleme kazada 13 kişi yaralandı

Küçükçekmece'de 4 aracın karıştığı zincirleme kazada 13 kişi yaralandı

AA AA
08.07.2024 10:13
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Küçükçekmece'de, 3 servis aracı ile su tankerinin karıştığı zincirleme trafik kazasında yaralanan 13 kişi hastaneye kaldırıldı.

D-100 kara yolu Küçükçekmece mevkisi Avcılar istikametinde seyreden 34 LUN 036 plakalı servis minibüsü ile aynı yönde giden başka bir servis minibüsü çarpıştı.

Bu sırada arkadan gelen su tankeri ile bir servis minibüsünün de araçlara çarpması sonucu 13 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Polis ekiplerince, araç yoğunluğu meydana gelen yolda önlem alındı.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaza yapan araçların yoldan kaldırılmasıyla trafik akışı normale döndü.

Express


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Küçükçekmece yaralı

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