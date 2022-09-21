Küçükçekmece'de annesini öldüren kadının yargılandığı davada karar açıklandı

İSTANBUL (AA) - Küçükçekmece'de annesini öldüren kadının, cezai ehliyeti olmadığı gerekçesiyle yüksek güvenlikli sağlık kurumlarında koruma ve tedavi altına alınmasına karar verildi.

Küçükçekmece 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Tuğçe Sayın ile tarafların avukatları katıldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının avukatı da duruşmada hazır bulundu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının avukatı, şikayetlerinin devam ettiğini söyledi.

Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasında, sanık Tuğçe Sayın'ın annesi Sevilay Palabıyık'ı "canavarca hisle öldürme" ve "yağma" suçlarını işlediğinin sabit olduğunu belirtti.

Mütalaada, Adli Tıp Kurumu Gözlem İhtisas Dairesi ve 4. İhtisas Kurulu tarafından yapılan incelemeye göre, sanığın cezai sorumluluğunun bulunmadığı ifade edilerek, cezai ehliyeti olmayan sanık için "ceza verilmesine yer olmadığı" kararı verilmesi ve akıl hastalarına özgü güvenlik tedbiri uygulanması talep edildi.

Sanığın toplum açısından tehlikeliliğinin ortadan kalkması veya önemli ölçüde azalmasının sağlık kurulu raporu ile tespiti talep edilen mütalaada, sanığın yüksek güvenlikli sağlık kurumunda koruma ve tedavi altına alınması istendi.

Mahkeme, sanık Tuğçe Sayın'ın üzerine atılı ve sabit bulunan "yakın akrabayı canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme" ve "nitelikli yağma" suçlarından akıl hastalığı nedeniyle cezai ehliyeti bulunmadığını belirterek, sanığa ceza verilmesine yer olmadığına hükmetti.

Sanık hakkında, sabit bulunan eylemi nedeniyle koruma ve tedavi amaçlı olarak akıl hastalarına mahsus güvenlik tedbiri uygulanmasına karar veren mahkeme, akıl hastası sanığın hüküm kesinleşinceye kadar, yüksek güvenlikli sağlık kurumlarında koruma ve tedavi altına alınmasını karara bağladı.

Bu gerekçelerle sanığın tahliyesine karar veren mahkeme, eylemi dikkate alındığında, sanığın toplum açısından tehlikeli olduğu anlaşıldığından serbest bırakılmamasına hükmetti.

- İddianameden

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, maktul Sevilay Palabıyık'ın 21 Mayıs 2021'de kızı Tuğçe Sayın'ın kendisini bıçakla öldürmekle tehdit ettiğini, bileziğini aldığını, evini kendisinin üstüne yapmasını istediğini ve hayati tehlikesi bulunduğunu belirterek, şikayetçi olduğu kaydedilmişti.

Sanığın 24 Mayıs 2021'de annesini evinde öldürdüğü, maktulün kafasının kesilmiş ve sol bacağının etinin sıyrılarak alındığının belirlendiği anlatılan iddianamede, maktulün vücudunda en az 8 kesici ezici, en az 9 kesici delici alet yarası ile en az 14 kesik vasıfta yaranın tespit edildiği anlatılmıştı.

İddianamede, sanığın alınan ifadesinde şizofreni hastası olduğunu, kendisine saldırdığı için annesine saldırdığını, sonrasında vücudunu kontrol edemediğini, kendisine büyü yapıldığını belirterek, eylemi kabul ettiği yer almıştı.

Sanığın akıl sağlığının yerinde olup olmadığı hususunda rapor alındığı kaydedilen iddianamede, raporda sanığın cezai sorumluluğunun bulunmadığı belirtilmişti.

İddianamede, sanığın "üst soyu olan maktulü canavarca hisle öldürme" ile "yağma" suçlarını işlediği ve yargılama sonucunda sanığa ceza verilmesine yer olmadığı kararı verilerek, güvenlik tedbirlerinin uygulanması talep edilmişti.

