YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Küçükçekmece'de araçla uyuşturucu satışına ilişkin 9 şüpheli yakalandı

Küçükçekmece'de araçla uyuşturucu satışına ilişkin 9 şüpheli yakalandı

30.09.2022 15:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Küçükçekmece'de araçla uyuşturucu satışına ilişkin 9 şüpheli yakalandı

İSTANBUL (AA) - Küçükçekmece'de, araçla uyuşturucu satışı yapılmasına ilişkin 9 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cennet Mahallesi ve civarında şüpheli bir grubun araçla uyuşturucu sattığının belirlenmesi üzerine harekete geçti.

Farklı tarihlerde uyuşturucu madde satışı yapılan aracı takibe alan ekipler, 23 Eylül'de Gültepe Mahallesi'ndeki araca binip 100 metre ileride inen M.C. ile M.Ç'yi gözaltına aldı.

Şahısların üst aramasında satışa hazır 3,4 ve 3,3 gram eroin ele geçiren ekipler, olay yerinden uzaklaşan aracı da Cennet Mahallesi D-100 kara yolu yan yolu üzerindeyken hareket edeceği sırada yolu kapatarak durdurdu.

Araçtaki K.A, E.M.A, R.G, K.B, E.Ş, ve G.Y'yi yakalayan ekiplerce, araçta ve şahısların üzerinde yapılan aramada 16 parça eroin ele geçirildi.

Şüphelilerin uyuşturucu maddeleri sakladıkları tespit edilen Beşyol Mahallesi'ndeki adreste yapılan aramada da A.Y'yi gözaltına alan ekipler, 3,3 gram eroin ve uyuşturucu 3 hap ele geçirdi.

Gözaltına alınan toplam 9 şüphelinin, uyuşturucu ve hırsızlık gibi suçlardan çok sayıda suç kaydının olduğu anlaşıldı.

Haklarında "kullanmak için uyuşturucu madde bulundurma" suçundan işlem yapılan M.C, M.Ç, R.G, K.B, E.Ş, G.Y. ve A.Y, sevk edildikleri adli makamlarca serbest bırakıldı.

Şüphelilerden E.M.A. ve K.A. ise "narkotik madde imal ve ticareti" suçundan sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Pendik'te kaza sonrası devrilen kamyon trafikte aksamaya neden olduPendik'te kaza sonrası devrilen kamyon trafikte aksamaya neden oldu
Kayserispor, Trabzonspor maçı hazırlıklarını sürdürdüKayserispor, Trabzonspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
Başkentte acı biberli dondurma yeme yarışması yapıldıBaşkentte acı biberli dondurma yeme yarışması yapıldı
Anahtar Kelimeler:
Araç Küçükçekmece uyuşturucu

İstanbul Namaz Vakitleri 30 Eylül Cuma

İmsak
05:28
Sabah
06:52
Öğle
12:59
İkindi
16:18
Akşam
18:56
Yatsı
20:15
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Alüminyum folyonun bilinmeyen yönü: O bölgeyi sarın, bekleyin...

Alüminyum folyonun bilinmeyen yönü: O bölgeyi sarın, bekleyin...

Çıplak görüntüleri ifşa edilince kovuldu! “Eşcinsel olduğum..."

Çıplak görüntüleri ifşa edilince kovuldu! “Eşcinsel olduğum..."

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

Kral Charles ne yiyor? Şaşırtıcı Hindistan detayı

Kral Charles ne yiyor? Şaşırtıcı Hindistan detayı

Son hali inanılmaz! “Göğüslerimin büyümesine engel olamıyorum”

Son hali inanılmaz! “Göğüslerimin büyümesine engel olamıyorum”

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.