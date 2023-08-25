YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Küçükçekmece’de bir grup husumetli olduğu söylenen 2 kişiyi feci şekilde darp etti: O anlar kamerada

Küçükçekmece’de bir grup husumetli olduğu söylenen 2 kişiyi feci şekilde darp etti: O anlar kamerada

25.08.2023 14:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Küçükçekmece’de, 5 şahıs iddiaya göre aralarında husumet olan iki kişinin önünü araçla keserek darp etti.

Olayda, 1 kişi ağır yaralanırken kavga anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün gece saat 23.00 sıralarında Küçükçekmece İstasyon Mahallesi’nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 5 kişi husumetli oldukları 2 kişiyi araçla takip ederek, İstasyon Mahallesi’nde önünü kesti. Grup, husumetli oldukları iki kişinin içinde bulunduğu aracın camını kırıp ardından tekme ve yumruklu saldırmaya başladı. Öfkeli iki kişi araç içinde bulunan bir kişiyi yola fırlatarak tekmeyle vurmaya devam etti. Gruptan iki kişi, daha sonra araç içindeki şahsı darp etti. Yola atılan şahıs kanlar içinde kalırken, şahıslar geldikleri araçla olay yerinden kaçarak uzaklaştı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından yolda kanlar içinde kalan şahsı ambulansla hastaneye kaldırırken polisler ise, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Yaşanan tekme ve yumrukla kavga anı vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.
Öte yandan olayla ilgili başlatılan incelemenin sürdüğü öğrenildi.

Olayı anlatan görgü tanığı Özkan Aydınlı isimli esnaf, “İki tane araba bu taraftan geliyor. Biri diğerinin önüne kesiyor, kesince dövüyorlar. Bizimkiler müdahale ediyor ama onlar karışmayın diyorlar. bir tanesini arabadan indirip dövüyorlar, şuraya yatırmışlardı, bir tanesini de arabanın içinde dövüyorlar. Tekme tokat dövüyorlardı, kanlar içindeydi” diye konuştu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İki arkadaşın şakalaşması faciayla sonlandıİki arkadaşın şakalaşması faciayla sonlandı
Nevşehir'de "anıt ağaç" çalışması tamamlandıNevşehir'de "anıt ağaç" çalışması tamamlandı
Heyelan sonrası çalışmalar sürüyorHeyelan sonrası çalışmalar sürüyor
Anahtar Kelimeler:
Küçükçekmece

İstanbul Namaz Vakitleri 25 Ağustos Cuma

İmsak
04:43
Sabah
06:16
Öğle
13:11
İkindi
16:56
Akşam
19:57
Yatsı
21:23

İstanbul Nöbetçi Eczaneler25 Ağustos Cuma

Şifa eczanesi
Sultanbeyli
Uysal eczanesi
Sariyer
Özge eczanesi
Buyukcekmece
Emin eczanesi
Basaksehir
Mavi eczanesi
Gaziosmanpasa
Cantürk eczanesi
Tuzla
Davud eczanesi
Bahcelievler
Tümünü Göster
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Lüks otomobiller birbirini ezdi! Bir anda devrildi

Lüks otomobiller birbirini ezdi! Bir anda devrildi

Samsonite, Stanley, Crocs... Sevilen markaların ürünlerinde %50'ye varan indirim

Samsonite, Stanley, Crocs... Sevilen markaların ürünlerinde %50'ye varan indirim

Donald Trump cezaevine teslim oldu! Sabıka fotoğrafı yayınlandı

Donald Trump cezaevine teslim oldu! Sabıka fotoğrafı yayınlandı

Bir anda dükkanda kavga etmeye başladılar! Cebinden satır çıkarttı

Bir anda dükkanda kavga etmeye başladılar! Cebinden satır çıkarttı

Yediden yetmişe herkesin favorisi! Crocs terlikteki kısa süreli fırsatı kaçırmayın

Yediden yetmişe herkesin favorisi! Crocs terlikteki kısa süreli fırsatı kaçırmayın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.