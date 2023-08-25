Küçükçekmece’de bir grup husumetli olduğu söylenen 2 kişiyi feci şekilde darp etti: O anlar kamerada

Olayda, 1 kişi ağır yaralanırken kavga anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün gece saat 23.00 sıralarında Küçükçekmece İstasyon Mahallesi’nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 5 kişi husumetli oldukları 2 kişiyi araçla takip ederek, İstasyon Mahallesi’nde önünü kesti. Grup, husumetli oldukları iki kişinin içinde bulunduğu aracın camını kırıp ardından tekme ve yumruklu saldırmaya başladı. Öfkeli iki kişi araç içinde bulunan bir kişiyi yola fırlatarak tekmeyle vurmaya devam etti. Gruptan iki kişi, daha sonra araç içindeki şahsı darp etti. Yola atılan şahıs kanlar içinde kalırken, şahıslar geldikleri araçla olay yerinden kaçarak uzaklaştı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından yolda kanlar içinde kalan şahsı ambulansla hastaneye kaldırırken polisler ise, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Yaşanan tekme ve yumrukla kavga anı vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

Öte yandan olayla ilgili başlatılan incelemenin sürdüğü öğrenildi.

Olayı anlatan görgü tanığı Özkan Aydınlı isimli esnaf, “İki tane araba bu taraftan geliyor. Biri diğerinin önüne kesiyor, kesince dövüyorlar. Bizimkiler müdahale ediyor ama onlar karışmayın diyorlar. bir tanesini arabadan indirip dövüyorlar, şuraya yatırmışlardı, bir tanesini de arabanın içinde dövüyorlar. Tekme tokat dövüyorlardı, kanlar içindeydi” diye konuştu.

