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Küçükçekmece’de camiler dezenfekte edildi

İSTANBUL HABERLERİ  | 28.05.2020 14:13 | Son Güncelleme

Küçükçekmece Belediyesi, korona virüs tedbirleri kapsamında 2,5 aydır toplu ibadete kapalı olan ve yarın cuma namazıyla yeniden açılacak camilerde dezenfeksiyon ve temizlik çalışması yaparak, cemaat için hazır hale getiriyor.Korona virüs salgını nedeniyle 16 Mart tarihinden beri kapalı olan cami ve mescitler için İçişleri Bakanlığı yayınladığı genelgede; 29 Mayıs günü itibariyle, cami ve mescitlerde cemaatle birlikte öğle, ikindi ve cuma namazları kılınabileceğini belirtmişti.

Küçükçekmece Belediyesi, korona virüs tedbirleri kapsamında 2,5 aydır toplu ibadete kapalı olan ve yarın cuma namazıyla yeniden açılacak camilerde dezenfeksiyon ve temizlik çalışması yaparak, cemaat için hazır hale getiriyor.
Korona virüs salgını nedeniyle 16 Mart tarihinden beri kapalı olan cami ve mescitler için İçişleri Bakanlığı yayınladığı genelgede; 29 Mayıs günü itibariyle, cami ve mescitlerde cemaatle birlikte öğle, ikindi ve cuma namazları kılınabileceğini belirtmişti. Cuma namazları avluda, öğle ve ikindi namazları sosyal mesafeyi koruyarak içeride cemaatle kılınabilecek.

Ekipler iş başında
Bu açıklamaların üzerine harekete geçen Küçükçekmece Belediyesi, ilçede bulunan cami ve mescitlerde temizlik çalışması başlattı. Salgın sürecinde periyodik olarak ilçedeki tüm kamusal alanlarda dezenfeksiyon çalışmalarını sürdüren Veteriner İşleri Müdürlüğü ile Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri camileri hazır hale getirmek için yoğun tempoda çalışıyor. İbadethanelerin içi dezenfekte edilirken, abdesthane ve avluları ekipler tarafından köpüklü suyla yıkanarak steril hale getiriliyor.
Halkın sağlığı için gerekli temizlik ve dezenfekte işlemlerini düzenli olarak sürdüren Küçükçekmece Belediyesi bu çalışmalarını belirli aralıklarla devam ettiriyor.

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