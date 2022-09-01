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  4. Küçükçekmece'de denetimli serbestlik yükümlüsü çocuklara mum yapma kursu açıldı

Küçükçekmece'de denetimli serbestlik yükümlüsü çocuklara mum yapma kursu açıldı

01.09.2022 11:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Küçükçekmece'de denetimli serbestlik yükümlüsü çocuklara mum yapma kursu açıldı

İSTANBUL (AA) - İstanbul Küçükçekmece Denetimli Serbestlik Müdürlüğünün denetim ve takibindeki yükümlü çocuklara yönelik dekoratif mum yapımı kursu açıldı.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, açılan kursa, haklarında tedavi ve denetimli serbestlik kararı verilen 18 yaş altı çocuklar ile çocuklara yönelik iyileştirme faaliyetlerinde görevli personel katıldı.

Kurum Müdürü Mesut Öztürk tarafından verilen kursa katılan yükümlülere, mumun kullanım alanları, dekor olarak kullanılması, renkli mumların insan üzerindeki olumlu etkileri hakkında bilgilendirmenin ardından, dökme mumdan süs ve hediyelik eşya yapımı öğretildi.

Kurs ile çocuk yükümlülerin mum yapımını öğrenerek boş zamanlarını daha verimli geçirebilecekleri beceriler kazanmaları amaçlandı.

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Küçükçekmece mum yapımı

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