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Küçükçekmece'de dereye düşen otomobildeki 4 kişi yaralandı

24.05.2023 07:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Küçükçekmece'de, sürücü eğitim alanında ağaca çarptıktan sonra demir korkulukları aşarak dereye düşen otomobildeki 4 kişi yaralandı.

Küçükçekmece'de dereye düşen otomobildeki 4 kişi yaralandı

Huriye Y, aile üyelerinin de bulunduğu 34 FUV 972 plakalı otomobille, Atakent Mahallesi 4. Cadde'deki sürücü eğitim alanına geldi.

Sürüş esnasında kontrolden çıkan otomobil, bir ağaca çarptıktan sonra demir korkulukları aşarak dereye düştü.

Kazada Huriye Y. ile Emre Y, Elanur A. ve Hiranur Y. yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler tarafından araçtan çıkarılan ve ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.


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