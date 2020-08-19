Küçükçekmece’de düğün salonları dezenfekte edildi

Küçükçekmece Belediyesi ekipleri, İçişleri Bakanlığının 81 ile gönderdiği Covid-19 genelgesi kapsamında ilçede denetimlerine ağırlık verdi. Ekipler, düğün salonlarında hem denetlemede bulundu hem de dezenfekten işlemi gerçekleştirdi.

Korona virüsle mücadelesine aralıksız devam eden Küçükçekmece Belediyesi, dün İçişleri Bakanlığının 81 İl Valiliğine gönderdiği ’Covid-19 Tedbirleri Denetimleri’ konulu genelge kapsamında çalışmalarını sıklaştırdı. Sabah saatlerinde harekete geçen ekipler, ilçede bulunan birçok işletmede denetlemelerde bulundu. Ekipler, sosyal mesafe, maske ve temizlik konusunda işletmeleri tek tek uyardı. Birçok işletmenin kurallara uyduğu görüldü. Öte yandan denetlemeler kapsamında ekipler bir düğün salonunda da denetlemede bulundu. Temizlik ekipleri ise düğün salonunda dezenfekten çalışması yaptı.

“Normalde 650 kişi alıyorduk şu an 350 kişi alıyoruz”

Düğün salonu sahibi Ziya Keleş, “Devletin koyduğu tedbirleri uyguluyoruz. Girişte ateşleri ölçüyoruz, maske kontrolü yapıyoruz. Kendimiz ayrıca 65 yaş üstünü düğün salonlarına getirmemeleri açısından ricada bulunuyoruz. Ayrıca masa sandalye arasındaki mesafeye dikkat ediyoruz. Takı törenleri için de sandık yaptırdık, takılarını zarf içinde oraya atıyorlar. Normalde 650 kişi alıyorduk şu an 350 kişi alıyoruz. Halay ve horon da kesinlikle yasak. Sadece mesafeyi korumak şartıyla oynayabilirler. Belediye ekiplerine de teşekkür ederiz gelip dezenfekte ettiler” dedi.

