Küçükçekmece’de hedef sıfır atık

Küçükçekmece Belediyesi, belediye personeline sıfır atık eğitimi verdi.

Sıfır atık dünyadaki kısıtlı kaynağın mümkün olan en iyi şekilde yeniden değerlendirilebilmesi açısından büyük bir önem taşıyor. Küçükçekmece Belediyesi de yaptığı çalışmalarla doğanın ve geleceğimiz olan çocuklar ve gençlerin destekçisi olmaya devam ediyor. Bu kapsamda Küçükçekmece Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü tarafından belediye binasında hizmet veren destek personeline sıfır atık eğitimi verildi.

Küçükçekmece Belediyesi’ndeki çok amaçlı salonda Çevre Mühendisi Aylin Özgül tarafından gerçekleşen eğitimlerde Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nün kadın ve erkek personeline sıfır atık konusunda detaylı bilgi verildi. İlgili personel geri dönüşüm ve atıklar konusunda eğitim aldı. Sıfır Atık Yönetmeliği kapsamında ise Küçükçekmece Belediye binasındaki çöp kutuları, geri dönüşüm kutuları ile değiştirildi. Tüm atıklar ayrıştırılarak, geri dönüşüme kazandırıldı. Eğitimlerde Destek Hizmetleri personelinin istek ve önerileri de dinlendi.

“Doğal kaynaklar verimli kullanılmalı”

Atıkların geri dönüşüm süreci içinde değerlendirilmeden bertaraf edilmesinin hem maddesel hem de enerji olarak ciddi kayıplar yaşattığını belirten Özgül, “Dünya üzerindeki nüfus ve yaşam standartları artarken tüketimde de kaçınılmaz şekilde bir artış yaşanmakta ve bu durum doğal kaynaklarımız üzerindeki baskıyı artırarak dünyanın dengesini bozmakta, sınırlı kaynaklarımız artan ihtiyaçlara yetişememektedir. Bu durum göz önüne alındığında, doğal kaynakların verimli kullanılmasının önemi daha da ortaya çıkıyor” dedi. “Atıkların geri dönüşüme kazandırılması bilincinin oluşması için çalışıyoruz”

Özgül sözlerini şöyle sürdürdü: “Bizler de çevre koruma ve kontrol müdürlüğü olarak proje kapsamında belediyemiz çalışanlarına ve ilçemizde bulunan ilk ve ortaokul öğrencilerine tüketim alışkanlıklarını gözden geçirerek israfı önleme ve tasarruf yaparak atıkların azaltılması ve oluşan atıkların da geri dönüşüme kazandırılması bilincinin oluşturması amacıyla eğitim programları düzenledik. Ayrıca belediyemizde ayrıştırılan atık türleri için ayrı toplama noktaları oluşturduk ve atıkların lisanslı atık işleme tesislerine gönderilmesini sağlıyoruz.”

“Sıfır atık ile israfı önlemek için çalışıyoruz”

Sıfır Atık Yönetmeliği kapsamında Küçükçekmece Belediyesi’nin çalışmalara devam ettiğini belirten Aylin Özgül, “Sıfır atık ile israfı önlemek için uğraşıyoruz. Oluşan atığı ayrıştırarak geri dönüşüme kazandırmaya çalışıyoruz. Doğal kaynaklarımız sınırlı ve her geçen gün nüfus artıyor. Gelecek nesillere temiz bir çevre bırakmak için tedbirli olmalıyız. Biz anne ve babalar olarak çocuklarımızın iyi yaşaması için çabalıyoruz, ama onlara iyi bir çevre bırakabilecek miyiz diye düşünmüyoruz. Çocuklarımız içebilecek su bulacak mı acaba” dedi. “1 ton kağıdın geri dönüşüme girmesi ile 17 ağaç kesilmekten kurtuluyor”

Atıkları, kağıt, plastik, metal, cam, kompozit, pil, yağ, ilaç ve tekstil olmak üzere 9’ ayıran Çevre Mühendisi Özgül, “Belediyemizde en çok kağıt, karton, plastik atıkları çıkıyor. 1 ton kağıtla 17 ağacın kesilmesini önlüyoruz. Plastik su bardakları, ofiste kullandığımız kağıtlar dönüşebiliyor ama lavaboda kullanılan karton ve kağıtları dönüştürmüyoruz. Plastik kullanım alanı çok geniş. 500 gram plastik için 91 litre su harcamak gerekiyor. Plastik geri dönüşümleri ile hem sudan hem enerjiden tasarruf sağlanıyor” diye konuştu.