Küçükçekmece’de iki kız çocuğunu taciz ettiği iddia edilen şüpheli gözaltına alındı

İSTANBUL (AA) - Küçükçekmece’deki bir mağazada alışveriş yapan iki kız çocuğunu taciz ettiği iddia edilen kişi gözaltına alındığını bildirdi.
Valilikten yapılan açıklamada, Cennet Mahallesi Hürriyet Caddesi’ndeki bir mağazada dün saat 20.00 sıralarında iki kız çocuğuna yönelik taciz ihbarı alındığı belirtildi.
Açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Olay yerine sevk edilen güvenlik güçlerimizce, Küçükçekmece nüfusuna kayıtlı Metin A. isimli şüpheli şahıs gözaltına alınmıştır. Konuyla ilgili başlatılan tahkikat devam etmektedir."
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