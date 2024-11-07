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  4. Küçükçekmece'de izinsiz gösteri yapan gruptan 5 kişi gözaltına alındı

Küçükçekmece'de izinsiz gösteri yapan gruptan 5 kişi gözaltına alındı

AA AA
07.11.2024 10:44
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Küçükçekmece'de izinsiz gösteri yapan ve çöp konteynerlerini ateşe veren gruptan 5 kişi gözaltına alındı.

Kanarya Mahallesi Şahin Caddesi'nde izinsiz gösteri düzenleyen bir grup, 3 çöp konteynerini yola çekip ateşe verdi.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Polis ekiplerinin olay yerine gelmesinin ardından gruptakiler ara sokaklara kaçıştı.

Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü TEM Güvenlik Büro Amirliği ekipleri şüphelilerin yakalanmasına yönelik yaptıkları çalışmada, 5 kişiyi gözaltına aldı.

Konteynerlerdeki yangın itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürülürken, aralarında özel harekat polislerinin de bulunduğu ekipler bölgede güvenlik önlemi aldı.

Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları sürüyor.

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Anahtar Kelimeler:
Küçükçekmece çöp konteyneri

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