Küçükçekmece'de izinsiz gösteri yapan gruptan 5 kişi gözaltına alındı

Kanarya Mahallesi Şahin Caddesi'nde izinsiz gösteri düzenleyen bir grup, 3 çöp konteynerini yola çekip ateşe verdi.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.
Polis ekiplerinin olay yerine gelmesinin ardından gruptakiler ara sokaklara kaçıştı.
Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü TEM Güvenlik Büro Amirliği ekipleri şüphelilerin yakalanmasına yönelik yaptıkları çalışmada, 5 kişiyi gözaltına aldı.
Konteynerlerdeki yangın itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürülürken, aralarında özel harekat polislerinin de bulunduğu ekipler bölgede güvenlik önlemi aldı.
Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları sürüyor.