Küçükçekmece'de kendisini telefonda polis olarak tanıtıp dolandırıcılık yapan şüpheli tutuklandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, 23 Ekim’de E.B'nin telefonda kendisini polis olarak tanıtan kişilerin yönlendirmesiyle evine gelen kişiye 1 milyon lira değerinde döviz ve ziynet eşyasını elden vererek dolandırıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

İncelemede kimliği tespit edilen A.O. (28), olaydan bir gün sonra polis ekiplerince yakalandı.

Sorgusunda 37 ayrı suç kaydı olduğu belirlenen şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

