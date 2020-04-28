Küçükçekmece’de korona virüs seferberliği

Küçükçekmece Belediyesi, korona virüs önlemleri kapsamında karantina döneminde evlerinden çıkması yasaklanan ve ihtiyaç sahibi olan vatandaşların taleplerini karşılıksız bırakmıyor. İlçede, son bir hafta içerisinde yardıma ihtiyacı olanlara 5 bin 354 koli gıda yardımı yapılırken, iletişim merkezine gelen 33 bin 239 çağrı cevaplanarak, vatandaşların talepleri karşılandı.

Korona virüs tedbirleri kapsamında çalışmalarını aralıksız sürdüren Küçükçekmece Belediyesi, ilçede eşitliği sağlamak hedefiyle aktif olarak hizmetlerine devam ediyor. Sosyal yardım performansını günden güne artıran belediye, son bir haftada gıda yardımının yanı sıra İyilik Merkezi Aşevi’nden ihtiyaç sahiplerine 8 bin 486 porsiyon sıcak yemek hizmeti verdi. Ekipler, İletişim Merkezi’ne gelen 33 bin 239 çağrıya cevap vererek, ilçe sakinleriyle irtibatı sürdürdü.

Bir haftada 700 sokak köpüklü sularla yıkandı

Korona virüse karşı sahada dezenfeksiyon çalışmalarına devam eden Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri bir haftada 700 sokağı köpüklü sularla yıkarken, Aile Sağlığı merkezleri dahil 90 kamu binasının da dezenfektesini gerçekleştirdi. Virüs salgınına karşı vatandaşları korumak için alınan tedbirler kapsamında Zabıta Müdürlüğü ekipleri de pazar yerlerinde ve marketlerde vatandaşların sosyal mesafeye uymaları, maske takmaları noktasında uyarılarda bulunarak denetim yapıyor. Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri ise sokaktaki dostları yalnız bırakmıyor. Ekipler son bir haftada 180 kilo kedi ve köpek mamasının dağıtımını gerçekleştirdi.