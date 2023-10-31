YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Küçükçekmece’de öğrenci yurdunda zehirlenme: 60’a yakın öğrenci hastaneye başvurdu

Küçükçekmece’de öğrenci yurdunda zehirlenme: 60’a yakın öğrenci hastaneye başvurdu

31.10.2023 07:33 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Küçükçekmece’de bulunan Fatma Refet Angın Öğrenci Yurdu’nda kalan çok sayıda öğrenci zehirlenme şüphesi ile hastaneye başvurdu.

Küçükçekmece’de öğrenci yurdunda zehirlenme: 60’a yakın öğrenci hastaneye başvurdu

Olay 22.00 sıralarında Küçükçekmece Kartaltepe Mahallesi Namık Kemal Caddesi’nde bulunan Fatma Refet Angın Öğrenci Yurdu’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre akşam yemeği sonrası bazı öğrencilerde kusma, baş dönmesi, boğazda yanma gibi şikayetler görüldü. Kusma ve baş dönmesi şikayetleri ile yurt görevlilerine başvuran öğrenciler için yurda çok sayıda ambulans sevk edildi.
İddiaya göre akşam yemeğinde tavuk yediklerini belirten öğrencilerin bir kısmı ambulanslarda ve ayakta tedavi edilirken çok sayıda öğrenci de zehirlenme şüphesi ile hazır bekleyen ambulanslara bindirilerek çeşitli hastanelere götürüldü. Ağır belirtiler göstermeyen bazı öğrenciler ise kendi imkânları ile hastaneye gitti.

Ambulanslarla ve kendi imkanlarıyla hastaneye giden ve müşahede altına alınan yaklaşık 60 öğrencinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Taburcu edilen öğrenciler polis araçlarının yardımı ve taksilerle yurda geri getirildi.
Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Küçükçekmece’de öğrenci yurdunda zehirlenme: 60’a yakın öğrenci hastaneye başvurdu

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Mersin merkezli organize suç örgütü operasyonunda yakalanan 6 zanlı tutuklandıMersin merkezli organize suç örgütü operasyonunda yakalanan 6 zanlı tutuklandı
Feci kazadan yara almadan kurtulduFeci kazadan yara almadan kurtuldu
Bilecik’te meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandıBilecik’te meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı
Anahtar Kelimeler:
İstanbul

İstanbul Namaz Vakitleri 31 Ekim Salı

İmsak
06:00
Sabah
07:26
Öğle
12:53
İkindi
15:42
Akşam
18:10
Yatsı
19:30

İstanbul Nöbetçi Eczaneler31 Ekim Salı

Sehir eczanesi
Basaksehir
Lavanta eczanesi
Cekmekoy
Felif eczanesi
Atasehir
Semra eczanesi
Cekmekoy
Sultangazi eczanesi
Sultangazi
Doğan eczanesi
Gungoren
Güven eczanesi
Bagcilar
Tümünü Göster
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Eski eş düğünü bastı! Bir kova dışkı fırlattı

Eski eş düğünü bastı! Bir kova dışkı fırlattı

Outdoor tutkunlarının favorisi Adidas Terrex serisinde büyük fırsat

Outdoor tutkunlarının favorisi Adidas Terrex serisinde büyük fırsat

Büyük ikramiyeyi kazanmıştı! Kız arkadaşı paraya burnunu silince olay oldu

Büyük ikramiyeyi kazanmıştı! Kız arkadaşı paraya burnunu silince olay oldu

Odanın kapısı kapanınca çırılçıplak ortada kaldı! Koridor bir anda karıştı

Odanın kapısı kapanınca çırılçıplak ortada kaldı! Koridor bir anda karıştı

Su geçirmez özelliğiyle öne çıkan Columbia Woodburn 2'de fırsat

Su geçirmez özelliğiyle öne çıkan Columbia Woodburn 2'de fırsat

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.