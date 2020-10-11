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Küçükçekmece’de pedallar kuşlar için çevrildi

İSTANBUL HABERLERİ  | 11.10.2020 13:18 | Son Güncelleme

Nesli tükenmekte olan kuşlar için yaptığı etkinliklerle farkındalık oluşturan Küçükçekmece Belediyesi, bu kez 100 bisikletçinin katılımıyla kuşlar için etkinlik düzenledi.Küçükçekmece Gölü’nde yaşayan nesli tükenmekte olan kuşlar için hazırlanan ‘Küçükçekmece-Kuşların Evi’ adlı kitabı vatandaşlarla buluşturan Küçükçekmece Belediyesi, bu kez farklı bir etkinliğe imza attı.

Nesli tükenmekte olan kuşlar için yaptığı etkinliklerle farkındalık oluşturan Küçükçekmece Belediyesi, bu kez 100 bisikletçinin katılımıyla kuşlar için etkinlik düzenledi.
Küçükçekmece Gölü’nde yaşayan nesli tükenmekte olan kuşlar için hazırlanan ‘Küçükçekmece-Kuşların Evi’ adlı kitabı vatandaşlarla buluşturan Küçükçekmece Belediyesi, bu kez farklı bir etkinliğe imza attı. Başkan Kemal Çebi ile Küçükçekmece Bisiklet Ve Doğa Aktiviteleri Kulübü’ne (KÜDAK) üye 100 bisikletçi, göl kenarında pedal çevirdi. Yaklaşık 2 kilometre süren bisiklet yolunu tamamlayan bisikletçiler, görevlilerce kendilerine hediye edilen t-shirt ve şapka ile karşılandı. Sevdikleriyle birlikte hafta sonu tatilinin tadını göl kenarında bisiklete binerek çıkaran bisikletlilere, 166 kuş türünün tanıtıldığı ‘Küçükçekmece-Kuşların Evi’ isimli kitap hediye edildi.

“Ülkemizdeki kuşların yüzde 11’i Küçükçekmece Gölü’nde”
Etkinlik hakkında açıklamalarda bulunan Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, “Küçükçekmece Gölü’nün öne çıkmayan, çıkartılamayan bir özelliği var; ülkemizdeki kuşların yüzde 11’i Küçükçekmece Gölü’nde. İstanbul’da da yüzde 40’ın üzerinde kuş çeşidi Küçükçekmece’de yaşıyor. Bunun farkında değiliz. Yani 166 çeşit kuş Küçükçekmece Gölü’nde, burada yaşıyor ve burayı göç yolu kullanıyor. Biz de bunun bir kitabını hazırladık" ifadelerini kullandı.

“Amacımız kuşlara dikkat çekmek”
Farkındalık oluşturmak istediklerini söyleyen Çebi, “Bugün de bisiklet kullanarak dikkat çekmek istiyoruz. Amacımız budur. Küçükçekmece Gölü’ne, buradaki kuşlara dikkat çekmek istiyoruz. Bunların korunması, nesillerinin kurtarılması açısından. Arkadaşlarımızla beraber kuşlar için pedal çevireceğiz. Yaklaşık 1,5-2 kilometre pedal çevireceğiz. Çünkü bunların yaşatılması gerekiyor. Onun için bugün buradayız” dedi.

“Sık sık organize edilirse mutlu oluruz”
Etkinliğe ailesi ile birlikte katılan Eymen Coşan, bisiklet sürmekten mutlu olduğunu söyledi. Annesi Fatma Coşan ise, “Çok güzeldi. Çok memnun kaldık. Göl kenarından gayet nezih bir şekilde geldik oğlum, kızım ve eşimle. Program çok güzeldi. Sık sık organize edilirse mutlu oluruz tabii ki” şeklinde konuştu.

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