Küçükçekmece’de şantiye alanından geçen araç çukura düştü

Kaza, gece saat 01.00 sıralarında meydana geldi. Küçükçekmece, Atakent Yan Yol Caddesi’nde gerçekleşen kazada, iddiaya göre araçta karı koca bir çift seyir halindeyken kadın sürücünün direksiyonu toparlayamaması sonucu araç yolun yan tarafındaki şantiye alanındaki çukur bölgeye düştü. Araçtaki karı koca çift kazayı şans eseri küçük sıyrıklarla atlattı. Kaza sonrası bölgeye polis, sağlık ekipleri ve araç çekicisi geldi. 16 AGG 859 plakalı araç düştüğü çukurdan ekiplerin ve çekicilerin müdahalesi sonucu kaldırıldı.

Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

