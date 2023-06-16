YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Küçükçekmece’de şantiye alanından geçen araç çukura düştü

Küçükçekmece’de şantiye alanından geçen araç çukura düştü

16.06.2023 07:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Küçükçekmece’de gece saatlerinde seyir halindeyken kontrolden çıkan bir araç şantiye alanının bulunduğu yerdeki çukura düştü. Kaza hafif sıyrıklarla atlatıldı.

Küçükçekmece’de şantiye alanından geçen araç çukura düştü

Kaza, gece saat 01.00 sıralarında meydana geldi. Küçükçekmece, Atakent Yan Yol Caddesi’nde gerçekleşen kazada, iddiaya göre araçta karı koca bir çift seyir halindeyken kadın sürücünün direksiyonu toparlayamaması sonucu araç yolun yan tarafındaki şantiye alanındaki çukur bölgeye düştü. Araçtaki karı koca çift kazayı şans eseri küçük sıyrıklarla atlattı. Kaza sonrası bölgeye polis, sağlık ekipleri ve araç çekicisi geldi. 16 AGG 859 plakalı araç düştüğü çukurdan ekiplerin ve çekicilerin müdahalesi sonucu kaldırıldı.

Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Hırsızlık için 5 katlı binanın çatısına çıktı, metrelerce yüksekten aşağı düştüHırsızlık için 5 katlı binanın çatısına çıktı, metrelerce yüksekten aşağı düştü
Marmaris’te zabıta personelini yüzlerce kişi uğurladıMarmaris’te zabıta personelini yüzlerce kişi uğurladı
Kayseri’de silahlı saldırı: Mali müşavir yaralandıKayseri’de silahlı saldırı: Mali müşavir yaralandı
Anahtar Kelimeler:
Küçükçekmece

İstanbul Namaz Vakitleri 16 Haziran Cuma

İmsak
03:24
Sabah
05:24
Öğle
13:10
İkindi
17:10
Akşam
20:45
Yatsı
22:36

İstanbul Nöbetçi Eczaneler16 Haziran Cuma

Burç eczanesi
Esenyurt
Cadde 360 eczanesi
Kadikoy
Gözdem eczanesi
Kucukcekmece
Emin eczanesi
Basaksehir
Güneş gören eczanesi
Sile
İrem eczanesi
Besiktas
Ihlamur eczanesi
Sultanbeyli
Tümünü Göster
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Yapışık ikizlerin cinsellik itirafı olay oldu! “Yüzünü çeviriyor”

Yapışık ikizlerin cinsellik itirafı olay oldu! “Yüzünü çeviriyor”

Kahve aşıkları buraya! Fakir Türk kahve makinesinde 1100 TL indirim

Kahve aşıkları buraya! Fakir Türk kahve makinesinde 1100 TL indirim

Ölü taklidi yapıp cenaze töreni hazırladı! Helikopterle gelince şaşırttı

Ölü taklidi yapıp cenaze töreni hazırladı! Helikopterle gelince şaşırttı

İşe uçakla gidip geliyor! “Ev kiralarından daha ucuz”

İşe uçakla gidip geliyor! “Ev kiralarından daha ucuz”

Bir airfryerdan daha fazlası... İster fırın ister yavaş pişirici olarak kullanın, şimdi indirimde!

Bir airfryerdan daha fazlası... İster fırın ister yavaş pişirici olarak kullanın, şimdi indirimde!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.