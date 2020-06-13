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Küçükçekmece’de sivrisineklere karşı ilaçlama çalışmaları devam ediyor

İSTANBUL HABERLERİ  | 13.06.2020 11:51 | Son Güncelleme

Küçükçekmece Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, bir yandan korona virüs ile ilgili dezenfeksiyon çalışmalarına devam ederken, diğer yandan da sivrisinek, karasinek ve haşereler ile mücadele ediyor.Veteriner İşleri Müdürlüğü, vatandaşların yaz aylarını sorunsuz bir şekilde geçirebilmeleri için 1 Mart tarihi itibariyle larva ilaçlama çalışmalarına başladı.

Küçükçekmece Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, bir yandan korona virüs ile ilgili dezenfeksiyon çalışmalarına devam ederken, diğer yandan da sivrisinek, karasinek ve haşereler ile mücadele ediyor.
Veteriner İşleri Müdürlüğü, vatandaşların yaz aylarını sorunsuz bir şekilde geçirebilmeleri için 1 Mart tarihi itibariyle larva ilaçlama çalışmalarına başladı. Havaların ısınmasıyla birlikte Haziran ayında başlatılan gece (U.L.V.) ilaçlama çalışmaları Eylül ayı sonuna kadar ilçe genelinde periyodik olarak sürdürülecek. Ekipler çevre ve halk sağlığını tehdit eden unsurlara karşı yaptığı tüm ilaçlama ve dezenfeksiyon çalışmalarında Dünya Sağlık Örgütü tarafından önerilen ve Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılan ilaçları kullanıyor.
Küçükçekmecelilerin rahat ve huzurlu bir yaz geçirmesi için tespit edilen alanlarda ilaçlama çalışmaları yaz sonuna kadar devam edecek.

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