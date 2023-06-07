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Küçükçekmece’de tartıştığı kuryeye bıçak çekti

07.06.2023 09:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Küçükçekmece’de servis aracı sürücüsü yolda tartıştığı kuryeye bıçak çekti. Sürücüye çevredeki vatandaşlar güçlükle müdahale ederken yaşanan o anlar cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

Olay, dün öğle saatlerinde Küçükçekmece Gültepe Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre paket siparişi götüren kurye Emin Hiçyılmaz, cadde üzerinde seyir halindeyken karşıdan gelen servis aracı sürücüsü ile tartıştı. Tartışma giderek büyürken, kuryenin üstüne yürüyen sürücü, Hiçyılmaz’a bıçak çekti. Olayı gören vatandaşlardan biri sürücüye güçlükle müdahale ederek kavgayı ayırdı. Kavga sonrası sürücü aracıyla olay yerinden uzaklaşırken Hiçyılmaz’ın olayla ilgili savcılığa başvuracağı öğrenildi. Yaşanan anlar kuryenin cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

"’SENİ LİME LİME KESECEĞİM’ DİYE TEHDİT ETTİ"

Konu ile ilgili konuşan kurye Emin Hiçyılmaz, "Bugün saat 13.00 sıralarında motosikletimle paket servisi yaparken karşıdan servis aracı çok hızlı bir şekilde bana doğru gelmeye başladı. Arada bir boşluk vardı. Burası çift şeritli bir yol yani iki yönlü araç trafiğine de açık bir yol. Benim geçip ona yol vereceğim bir alan bırakmadan üzerime çok süratli bir şekilde sürdü. Araçtan inip bana hakaretler savurmaya başladı. Üzerime saldırıp bıçak çekti. Bıçak çektiğinde ben geriye doğru çekilip hemen telefonumun kamerasını çıkardım ve olayları görüntü altına almaya başladım. Sonra vatandaşlar araya girdi. Eğer birisi kolunu tutmasaydı bıçak omzuma gelecekti. Bazı vatandaşlar ’Buna karışmayın başınıza bela alırsınız’ diyor. Sonuçta bu trafik magandası başka birinin de canını yakabilir. Olay sonrası vatandaşlar araya girince şahıs uzaklaştı. Uzaklaşırken de ’Seni lime lime keseceğim’ diye tehditler savurmaya devam etti. Ben savcılığa dilekçe vereceğim. Kuryelerin üzerinde çok büyük bir ön yargı var. Burada küçük çocuklar vardı. Onlar da olaya şahit oldular. Yarın onların da başına gelebilir" dedi.

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