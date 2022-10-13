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Küçükçekmece'de vatandaşa bıçak çeken taksici gözaltına alındı

13.10.2022 15:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Küçükçekmece'de vatandaşa bıçak çeken taksici gözaltına alındı

İSTANBUL (AA) - Küçükçekmece'de, tartıştığı vatandaşa bıçakla saldıran taksi şoförü gözaltına alınırken aracı trafikten men edildi.

Alınan bilgiye göre, Sefaköy'de bir taksici bilinmeyen nedenle tartıştığı vatandaşa bıçakla saldırdı. Çevredekilerin müdahalesiyle aracına binen taksici, daha sonra taksiyi vatandaşların üzerine sürerek olay yerinden ayrıldı.

Olaya tanık olan bir vatandaşın cep telefonuyla çektiği görüntüyü sosyal medyada paylaşmasının ardından polis ekipleri harekete geçti.

Görüntüleri inceleyen ekipler, taksiciyi gözaltına alırken araç trafikten men edilerek otoparka çekildi.

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Taksici Küçükçekmece kavga

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