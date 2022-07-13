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Küçükçekmece'deki darp ve kaçırma olayına ilişkin iki kardeş tutuklandı

13.07.2022 18:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Küçükçekmece'deki darp ve kaçırma olayına ilişkin iki kardeş tutuklandı

İSTANBUL (AA) - Küçükçekmece'de kendilerine borcu olduğunu iddia ettikleri kişiyi darbederek kaçırdıkları ileri sürülen ve adli kontrolle serbest bırakılan iki kardeş, savcılığın itirazının ardından tutuklandı.

Yeşilova Caddesi'nde önceki gün bir kişinin iki şüpheli tarafından darbedilerek zorla bir araca bindirildiği ihbarı üzerine polis ekiplerince çalışma başlatıldı.

Kaçırma olayına karışan kişilerin ''uyuşturucu madde kullanma'' ve ''trafik güvenliğini tehlikeye sokma'' suçlarından 6 ayrı kaydı bulunan Ferhat Ö. ile ''uyuşturucu madde kullanma'', ''kasten yaralama" "6136 Sayılı Ateşli Silahlar Kanunu'na muhalefet" ve ''nitelikli dolandırıcılık'' suçlarından 5 ayrı kaydı olan kardeşi Fırat Ö. olduğu tespit edildi.

Yapılan inceleme sonucu kimliği belirlenen Ertan M'nin kaçırıldıktan sonra bir iş yerine götürüldüğünü tespit eden ekipler, düzenledikleri baskınla şüphelileri yakaladı.

Şüphelilerin emniyetteki ifadelerinde Ertan M'nin daha önce yanlarında çalıştığını ve kendilerine 9 bin lira borcu olduğunu söyledikleri öğrenildi.

Gözaltındaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen iki şüpheli, nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Savcılığın itirazı üzerine yeniden gözaltına alınan şüpheliler tutuklandı.

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