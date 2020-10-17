Küçükçekmece’deki festivalle ilk kez masalla tanıştılar

Küçükçekmece’de düzenlenen festivalde hayatlarında ilk kez masalla tanışan çocuklar, masallar dinleyerek eğlenceli dakikalar yaşıyor.

Küçükçekmece Belediyesi’nin Seiba- Uluslararası Hikaye Anlatıcılığı Merkezi işbirliğiyle düzenlediği “Kuş Kanadında Masallar” temalı, Uluslararası Masal Festivali, Küçükçekmece sokaklarında renkli görüntülere sahne oluyor. Daha önce hiç masal dinlememiş çocuklar, festivalde masalların dünyasına yolculuk yapıyor.

18 Ekim’e dek devam edecek festival kapsamında her gün ilçedeki mahallelerin iki ayrı sokağında çocuklarla buluşan Masal Kamyonuna Küçükçekmeceliler büyük ilgi gösteriyor. Masal anlatıcısı Turna Sümeyye Anıl ve ona eşlik eden perküsyon sanatçısı Faysal Macit’le kuş masalları dinleyen çocuklar doyumsuz bir masal serüvenine şahitlik ediyor.

“Kültür, sanat ve eğitime dair faaliyetlerimiz sürecek”

Küçükçekmece’yi kültür, sanat ve eğitimde fırsat eşitliğinin sağlandığı bir kent haline getirmeyi amaçladıklarını ifade eden Belediye Başkanı Kemal Çebi, “Masal İstanbul, Kuş Kanadında Masallar Festivali kapsamında mahalle mahalle gezerek, masalın dünyasına Küçükçekmecelileri dahil eden Masal Kamyonu hemşehrilerimizden ve özellikle de çocuklardan büyük ilgi görüyor. Barındırdığı öğelerle hayal gücümüzü perçinleyen masallar, her birimizin yaşamlarına dokunuyor. Bizlere, çocukluğumuzu çağrıştırırken, çocuklarımızla bağ kurmamız için de bir köprü görevi görüyor. Ve masal öyle bir güçtür ki çocukların kişisel gelişimlerinde ve öğrenmelerinde önemli ve güvenli bir öğrenme aracıdır. Küçükçekmecelilere ilgilerinden dolayı teşekkür ediyorum. Kültürü, sanatı duvarların dışına taşımaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Masal kamyonu festival sonuna kadar Kanarya, Yarımburgaz ve Söğütlüçeşme Mahalleleri’nde çocuklar ve yetişkinlerle buluşacak.

