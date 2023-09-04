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Küçükçekmeceliler şampiyon için tek yürek oldu

04.09.2023 14:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Küçükçekmece’de, Filenin Sultanları’nın Sırbistan ile oynadığı final maçı heyecanına ortak olmak için Fevzi Çakmak Meydanı’nda dev ekran kurdu.

Yüzlerce kişi maçı ellerinde Türk bayrakları ile izledi.
Küçükçekmece Belediyesi, Filenin Sultanları’nın Sırbistan ile oynadığı final maçı heyecanına ortak olmak için Fevzi Çakmak Meydanı’nda dev ekran kurdu. 2023 CEV Avrupa Şampiyonası’nda İtalya’yı 3-2 mağlup ederek finale yükselen A Milli Kadın Voleybol Takımı, finalde Sırbistan ile karşılaştı. Belçika’nın başkenti Brüksel’de oynanan final mücadelesi boyunca Küçükçekmeceliler, Türkiye için tek yürek oldu. Final maçı boyunca yaşanan çekişme ve mücadele, Fevzi Çakmak Meydanı’nı dolduran yüzlerce vatandaşın coşkusunu doruğa çıkardı. Ellerinde Türk Bayraklarıyla maçı izleyen yüzlerce kişi, ’Filenin Sultanları’nın kazandığı her sayıyı alkış, coşku ve tezahüratlarla desteklendi. A Milli Takımın zaferiyle sonuçlanan maç sonunda, Küçükçekmeceliler Ay-Yıldızlı ekibin başarısını halaylarla kutladı.

Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, yayınladığı tebrik mesajında, ilk kez Avrupa şampiyonu olan Filenin Sultanları’nı tebrik ederek, “ Avrupa Voleybol Şampiyonası’nda büyük ve zorlu mücadeleler sonrası Avrupa’nın zirvesine çıkan Kadın Voleybol Takımımız ile gurur duyuyoruz. Sahada terinin son damlasına kadar mücadele eden tüm sporcularımızı bizlere yaşattıkları mutluluk ve gururdan dolayı bütün kalbimle teşekkür ediyorum” dedi.

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