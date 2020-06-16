Küçükçekmece’nin sesi belli oldu

"Onlara küçük birer hediye vermek istedik"

Yarışma hakkında konuşan Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi: “Bu pandemi süreci bütün dünyayı yorduğu gibi bizi de aynı ölçüde yordu. Sadece yaşlıları değil gençleri de yordu. Önemli ölçüde içeride kalmak zorunda kaldı. Bu tedbirler açısından böyle bir durumdu. Bu süre içerisinde acaba bir katkı sunabilir miyiz dedik. Onların evdeki sıkıntılarını biraz hafifletip ve bunu bir eğlenceye dönüştürebilir miyiz; bütün amacımız buydu. Diğer bir amacımız da aslında bu yetenekler vardır. Gerek ses olsun gerek de başka sanatlar olsun bu yetenekleri sergileyemezler. Ancak bunları yerel yönetimler aracılığıyla, ya da daha büyük yarışmalarla olabilir. Türkiye’de ses dergisinin meşhur ettiği o kadar çok insan vardır ki onların hepsi yarışmalardan çıkmıştır. Dolayısıyla buradan hem onlara bir katkımız olsun hem de bir etkinlik olsun diye böyle bir program düzenlediler. Onlara küçük birer hediye vermek istedik. Bu ilk 3’e ödül töreniydi. Mesafeyi koruyarak kendi aramızda onların ödüllerini vermek istedik” şeklinde konuştu.