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Küçükkuyu Belediyesinde hırsızlık şoku

ÇANAKKALE HABERLERİ  | 21.05.2020 13:06 | Son Güncelleme

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesine bağlı Küçükkuyu beldesinde, belediyeye ait elektrik kabloları ve su tesisatı malzemeleri çalan 2 kişi yakalanarak gözaltına alındı.Olay geçtiğimiz 6 Mayıs Perşembe günü meydana geldi.

Küçükkuyu Belediyesinde hırsızlık şoku

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesine bağlı Küçükkuyu beldesinde, belediyeye ait elektrik kabloları ve su tesisatı malzemeleri çalan 2 kişi yakalanarak gözaltına alındı.
Olay geçtiğimiz 6 Mayıs Perşembe günü meydana geldi. Küçükkuyu Belediyesine ait su deposuna giren 2 kişi; 200 metre elektrik kablosu, seyyar jenaretör ve muhtelif su tesisat malzemesi çaldılar. Durum hemen jandarma ekiplerine bildirildi. Kısa sürede olay yerine gelen Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan araştırma ve soruşturma neticesinde olayı T.K. ve M.S. isimli şahısların gerçekleştirdiği tespit edildi.
Jandarma ekipleri 18 Mayıs Pazartesi günü Küçükkuyu Gökçetepe Mahallesinde bulunan çadırlar bölgesine operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda T.K. ile M.S. isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alınırken, su deposundan çalınan malzemelerden 200 metre elektrik kablosunun hurdacıya satıldığı tespit edildi. Diğer çalınan malzemeler ele geçirilerek Küçükkuyu Belediyesine teslim edildi.
Jandarmadaki işlemleri tamamlanan şahıslar mahkemeye sevk edildi.

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Akşam
20:35
Yatsı
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Çanakkale Nöbetçi Eczaneler21 Mayıs Perşembe

Eczane 17
Merkez
Elifcan Eczanesi
Merkez
Bilge Eczanesi
Kepez
Gözde Eczanesi
Ayvacik
Nil Eczanesi
Ayvacik
Fatih Eczanesi
Bayramic
Nur Eczanesi
Biga
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