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Küçüksamanlık koyundaki yangın söndürüldü

MUĞLA HABERLERİ  | 11.09.2020 21:33 | Son Güncelleme

Muğla’da akşam saatlerinde çıkan orman yangını orman ve itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesi ile kontrol altına alındı.Edinilen biliye göre, Fethiye Karagözler Mahallesi Yarımada Mevkii Küçüksamanlık mevkiinde jeneratörden çıktığı tahmin edilen yangın ormanlık alana sıçradı.

Muğla’da akşam saatlerinde çıkan orman yangını orman ve itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesi ile kontrol altına alındı.
Edinilen biliye göre, Fethiye Karagözler Mahallesi Yarımada Mevkii Küçüksamanlık mevkiinde jeneratörden çıktığı tahmin edilen yangın ormanlık alana sıçradı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar sonrası olay yerine çok sayıda arazöz ve Büyükşehir Belediyesi Fethiye İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi.
Orman ve itfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesi ile yangın kontrol altına alındı. Yangında yaklaşık 1 hektarlık ormanlık alanın yandı. Ekiplerin yanan alanda soğutma çalışmaları devam ediyor.

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