KUDAKA 119. Yönetim Kurulu Toplantısı Erzurum’da yapıldı

Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA) 119. Yönetim Kurulu Toplantısı, Erzurum’da gerçekleştirildi.

KUDAKA Genel Sekreteri Prof. Dr. Osman Demirdöğen’in, ajansın mevcut ve planlanan çalışmalarına ilişkin yönetim kurulu üyelerini bilgilendirmesiyle başlayan toplantı gündem maddelerinin görüşülmesiyle devam etti. Erzincan Valisi Ali Arslantaş başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda KUDAKA 2020 yılı çalışma programı ve 2020 yılı bütçesi ele alındı. Toplantıda ayrıca bölgede yapılacak kış turizmi tanıtım etkinliğine Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan ve Rusya’dan tur operatörleri ile basın katılımcıların görüş ve önerilerini paylaşmalarının ardından 119. Yönetim Kurulu Toplantısı sona erdi.

Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası’nda gerçekleştirilen toplantıya Vali Cüneyt Epcim, Erzincan Valisi Ali Arslantaş, Erzurum Valisi Okay Memiş, Erzurum Milletvekili ve eski Sağlık Bakanı Recep Akdağ, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, Erzincan İl Genel Meclis Başkanı Bekir Yıldız, Bayburt İl Genel Meclis Başkanı Süleyman Ağın ile Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Lütfü Yücelik katıldı.



