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KUDAKA Teknik Destek Programı 4. Dönem sonuçları açıklandı

ERZURUM HABERLERİ  | 24.09.2020 15:19 | Son Güncelleme

2020 Yılı Teknik Destek Programı Temmuz-Ağustos dönemi başvuruları değerlendirme süreci Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliği hükümleri uyarınca tamamlanarak, teknik destek almaya hak kazanan projeler belirlendi.2020 Yılı Teknik Destek Programı 4.

KUDAKA Teknik Destek Programı 4. Dönem sonuçları açıklandı

2020 Yılı Teknik Destek Programı Temmuz-Ağustos dönemi başvuruları değerlendirme süreci Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliği hükümleri uyarınca tamamlanarak, teknik destek almaya hak kazanan projeler belirlendi.
2020 Yılı Teknik Destek Programı 4. Dönemine (Temmuz-Ağustos) toplam 8 başvuru yapıldı.
Değerlendirme sürecinin ilk aşaması olan ön inceleme sürecinde, projelerin idari kontrol ve uygunluk kontrolleri yapıldığı, 8 başvurudan 7’sine eksik evrak talebi gönderildiği belirtildi.
Eksik evraklar tamamlanarak 8 başvurunun ön incelemede uygun bulunulduğu ve teknik ve mali değerlendirme aşamasına geçildiği belirtildi.
Teknik Destek başvurularından toplam 65 ve üzerinde puan alanlar başarılı olmuş ve değerlendirme sonuçlarına göre toplam 4 proje listede yer aldı.
Başarılı projeler listesinin Ajans internet adresinde yayınlandığı 24.09.2020 tarihinden itibaren başvuru sahiplerinin en geç on iş günü içinde sözleşmeyi imzalamak üzere Ajansa müracaat etmeleri gerektiği açıklandı.

KUDAKA Teknik Destek Programı 4. Dönem sonuçları açıklandı

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