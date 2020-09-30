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KUDAKA yönetim kurulu Erzincan’da toplandı

ERZURUM HABERLERİ  | 30.09.2020 10:22 | Son Güncelleme

Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA) 127.

KUDAKA yönetim kurulu Erzincan’da toplandı

Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA) 127. Yönetim Kurulu Toplantısı, Erzincan Valisi Mehmet Makas başkanlığında Yönetim Kurulu üyelerinin katılımı ile Erzincan’da gerçekleştirildi.
KUDAKA Genel Sekreteri Oktay Güven’in, Ajansın mevcut çalışmaları ve planlanan faaliyetlerine ilişkin Yönetim Kurulu üyelerine yaptığı bilgilendirme sunumunun ardından gündem maddeleri görüşüldü.
Erzincan Valiliği’nde gerçekleştirilen toplantıda; Ajans 2020 yılı Çalışma Programı ve 2020 yılı Bütçesi revizyonları ile Sektörel Rekabet Gücünün Geliştirilmesi Altyapı Programı başvuru rehberi görüşülerek karara bağlandı. Dilek ve temennilerin ardından toplantı sona erdi.

KUDAKA yönetim kurulu Erzincan’da toplandı

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