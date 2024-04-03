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KUDAKA’dan 13 projeye onay

İHA İHA
03.04.2024 11:01
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Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA), 2024 yılı teknik destek programı Ocak-Şubat sonuçlarını açıkladı.

KUDAKA’dan 13 projeye onay

2024 Yılı Teknik Destek Programı 1. dönem başvuruları değerlendirme süreci Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliği hükümleri uyarınca tamamlanarak, teknik destek almaya hak kazanan projeler belirleniyor.

KUDAKA 2024 yılı Teknik Destek Programı Ocak-Şubat döneminde toplam 22 başvuru yapıldı. Değerlendirme sürecinin ilk aşaması olan ön inceleme sürecinde, projelerin idari ve uygunluk kontrolleri yapıldı, 22 başvurunun 22’si ön incelemede uygun bulunarak teknik ve mali değerlendirme aşamasına geçildi. Teknik Destek başvurularından toplam 65 ve üzerinde puan alanlar başarılı oldu. Değerlendirme sonuçlarına göre, başarılı olan toplam 13 proje listede yer aldı. Başarılı projeler listesinin Ajans internet adresinde yayınlandığı 28 Mart 2024 tarihinden itibaren başvuru sahiplerinin en geç on (10) iş günü içinde sözleşmeyi imzalamak üzere KUDAKA’ya müracaat etmeleri gerekiyor.

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