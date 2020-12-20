"Kuddusi usta", Kocaeli'nde motosikletler için özel tasarım römork üretiyor

İnternette izlediği videodan esinlenerek motosikleti için ürettiği römorkun ilgi görmesi üzerine farklı bir alana yönelen Kuranel, motosiklet tutkunlarının yanı sıra kargo ve kurye şirketleri başta olmak üzere çeşitli iş kolları için özel tasarım römork üretmeye başladı.

- "Fabrikalar, atölyeler benim için üniversite gibi oldu"

Kuranel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çalıştığı demir çelik fabrikasından 11 yıl önce emekli olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"İnternette videolar izlerken motosiklet römorkuyla ilgili bazı tasarım ve çizimler gördüm. İlgimi çekti, bu şekilde başladım. Tabii asıl işim bu değil. İş makinesi sektöründeyim ama bu sektör bana artık ağır gelmeye başladı. 'Motosikletle daha fazla nasıl yük taşırız ya da insanlara nasıl faydalı oluruz' düncesiyle bu römorkları yapmaya başladım. 4-5 çeşit modelim var, daha da geliştiriyorum. Daha hafif ama daha sağlam olması için daha güncel üretimler yapmaya çalışıyorum."

Çalışmalarını tek başına sürdüren Kuranel, şöyle devam etti:

"Tornam, otomatik presim, her türlü aletim var. Tekim, yanımda eleman yok çünkü işimi görebilecek eleman bulamıyorum. Bu işi yapabilecek sayılı insan var. Onlar da kendi işiyle meşgul, getiremeyiz. Babam Allah razı olsun, zamanında bizi sıkıştırdı, bunları onun sayesinde öğrendim, geliştirdim. Fabrikalar, atölyeler benim için üniversite gibi oldu. Yaparken kırmadık mı, dökmedik mi? Yaptık ama zararı telafi ettik, daha iyisini yaptık. Bu işi bir nevi hobi olarak yapıyorum. Keşke bu işe meraklı biri gelip de 'Ustam sen ne yapıyorsun? Ben de seninle çalışayım.' ya da bir yatırımcı 'Gel kardeşim, bu işi beraber yapalım, yurt dışına satış yapalım.' dese."