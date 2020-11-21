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KÜKAB’ın Kasım toplantısı Tavşanlı’da yapıldı

KÜTAHYA HABERLERİ  | 21.11.2020 09:06 | Son Güncelleme

Kütahya İli Yerel Yönetimler Katı Atık Bertaraf Tesisleri Yapma ve İşletme Birliği (KÜKAB) Kasım ayı meclis toplantısı Tavşanlı Göbel Termal Tesisleri’nde gerçekleştirildi.Tavşanlı Belediyesi’nin ev sahipliğinde Başkan Yardımcıları Naci Erarslan, İsmail Aka ile Mehmet Ali Akar’ın eşlik ettiği toplantı mali konulara ilişkin iki gündem maddesiyle Göbel Termal Tesislerinde düzenlendi.Toplantıya, Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık, Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak, Simav Belediye Başkanı Adil Biçer, Hisarcık Belediye Başkanı Fatih Çalışkan, Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan ve Çavdarhisar Belediye Başkanı Halil Başer katıldı.Toplantı sonrasında Göbel Termal Tesisleri hakkında Kütahya ve İlçe Belediye Başkanlarına bilgiler verildi.

Kütahya İli Yerel Yönetimler Katı Atık Bertaraf Tesisleri Yapma ve İşletme Birliği (KÜKAB) Kasım ayı meclis toplantısı Tavşanlı Göbel Termal Tesisleri’nde gerçekleştirildi.
Tavşanlı Belediyesi’nin ev sahipliğinde Başkan Yardımcıları Naci Erarslan, İsmail Aka ile Mehmet Ali Akar’ın eşlik ettiği toplantı mali konulara ilişkin iki gündem maddesiyle Göbel Termal Tesislerinde düzenlendi.
Toplantıya, Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık, Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak, Simav Belediye Başkanı Adil Biçer, Hisarcık Belediye Başkanı Fatih Çalışkan, Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan ve Çavdarhisar Belediye Başkanı Halil Başer katıldı.
Toplantı sonrasında Göbel Termal Tesisleri hakkında Kütahya ve İlçe Belediye Başkanlarına bilgiler verildi.

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