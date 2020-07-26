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Kükürtlü’de dönüşümün ilk adımı atıldı

BURSA HABERLERİ  | 26.07.2020 15:04 | Son Güncelleme

Bursa’nın en gözde semtlerinden biri olan ancak zamanla cazibesini yitirmeye başlayan Kükürtlü Caddesi, Osmangazi Belediyesi’nin kat karşılığında başlattığı kentsel dönüşüm projesiyle yeniden çekim merkezi olacak.Osmangazi Belediyesi, olası bir deprem anında depremin zararlarını en aza indirmek adına kentsel dönüşüm çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor.

Bursa’nın en gözde semtlerinden biri olan ancak zamanla cazibesini yitirmeye başlayan Kükürtlü Caddesi, Osmangazi Belediyesi’nin kat karşılığında başlattığı kentsel dönüşüm projesiyle yeniden çekim merkezi olacak.
Osmangazi Belediyesi, olası bir deprem anında depremin zararlarını en aza indirmek adına kentsel dönüşüm çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor. Soğanlı Mahallesi’nde hayata geçirdiği Soğanlı Kentsel Dönüşüm Projesi ile yüzlerce insanın sağlam ve güvenli konutlarda oturmasını sağlayan Osmangazi Belediyesi, kent merkezinde çeşitli kurumlar tarafından kullanılan ve depreme dayanıksız olduğu belirlenen lojmanları da kentsel dönüşüme dahil ediyor. Kat karşılığında başlatılan bu kentsel dönüşüm projesi kapsamında Osmangazi Belediyesi, Soğanlı Kentsel Dönüşüm projesi ile inşa ettiği depreme dayanıklı konutlardan bir bölümünü lojman olarak kullanılması için Adalet Bakanlığı’na verdi. Bu konutlar karşılığında Kükürtlü Mahallesi’nde Adalet Bakanlığı lojmanı olarak kullanılan ve mülkiyeti Milli Emlak’a ait olan bina Osmangazi Belediyesi’ne devredildi.
Depreme dayanıksız olduğu belirlenen lojman binası, yapılan takasın ardından yıkıldı. Osmangazi Belediyesi, yıkılan lojmanın yerine depreme karşı dayanıklı konut, ticari alan ve kapalı otoparkının yer aldığı bir bina inşa ederek, bölgedeki dönüşümün de ilk adımını atmış olacak. Osmangazi Belediyesi tarafından yapılan bu kentsel dönüşüm projesi, bölgede özel sektör eliyle yapılacak dönüşü de tetikleyecek.
Kükürtlü’de başlayan çalışmaları yerinde inceleyen Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, asıl amaçlarının şehrin inşasına sahip çıkmak olduğunu belirtti. Riskli yapıları yıkıp, insanlara güvenli gelecek sunduklarını belirten Başkan Dündar, “Belediye olarak, inşaatlarımızı zemin güçlendirme çalışması ile yapıyoruz. Kükürtlü’nün değişime ihtiyacı vardı. Burası, yeni kentsel dönüşüm noktası olarak belirlediğimiz bir bölge. Onaylanan kentsel dönüşümün ilk kazmasını da vurduk. Bizler, Cumhuriyet Başsavcılığı’nın lojman olarak kullandığı riskli yapıyı yıkarak ilk adımı attık. İnşallah, bu inşaattan sonra özel sektör diğer kesimlere katkı sağlar. Hayırlı, uğurlu olsun” dedi.

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