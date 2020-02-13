Kula Deri İhtisas ve Karma OSB’si 2020 yılı yatırım programına alındı

Manisa’nın Kula ilçesinde yapılması planlanan Kula Deri İhtisas ve Karma Organize Sanayi Bölgesi, 2020 yatırım programına alındı. Konu ile ilgili açıklama yapan Kaymakam Kemal Duru, Bakanlar Kurulu’nda alınan kararlara göre Kula Deri İhtisas ve Karma Organize Sanayi Bölgesi ve içerisine yapılacak olan Kula Deri İhtisas Küçük Sanayi Sitesi (Tabakhane)’nin inşaatına kısa süre içerisinde başlanacağını ifade etti. 12 Şubat 2020 tarihinde yayınlanan 31037 sayılı Resmi Gazete’de, 2114 sayılı kararlara göre, Kula’da kurulması için girişimler yapılan ve üzerinde yoğun olarak çalışılan Kula Deri İhtisas ve Karma Organize Sanayi Bölgesi’nin, yatırım programına alındığını söyleyen Kaymakam Duru, bu bölge içerisine de Kula Deri İhtisas Küçük Sanayi Sitesi’nin yapılacağını söyledi. 50 üyeli olarak kurulan Kula Deri İhtisas Küçük Sanayi Sitesi’nin, 2020 yılı yatırım programına alınması için başvurusunun yapıldığını dile getiren Kaymakam Kemal Duru, “Kula Deri İhtisas Küçük Sanayi Sitesi 2020 yatırım programına alındı. 50 üyeli olarak kurulan Kula Deri İhtisas Küçük Sanayi Sitesi, 2020 yatırım programına başvurusu yapılmış olup, Kula Deri İhtisas ve Karma Organize sanayi Bölgesi içerisindeki 104 bin metrekare alan Küçük Sanayi Sitesi tarafından 2018 Yılı Aralık ayında satın alındı. 2019 yılı içerisinde gerekli hazırlıklar yapılarak başvurusu yapıldı. Kula Deri İhtisas Küçük Sanayi Sitesi’nin altyapı ve üstyapı için gerekli olan bütçenin, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından karşılanması ile, Şubat ayı içerisinde toplanan Bakanlar Kurulu’nda alına kararlara göre , 2020 yatırım programına alındı. Bu yıl içerisinde inşasına başlanacak olan Kula Deri İhtisas Küçük Sanayi Sitesi’nin, önümüzdeki yıl başlarında tamamlanarak, 2021 yılında yeni yerine taşınması planlanıyor.” dedi.

2021 yılında tamamlanacak

Uzun süredir Kula’ya kazandırmak için uğraş verilen Kula Deri İhtisas ve Karma Organize Sanayi Bölgesi için de gerekli başvuruların yapılmasının ardından sonuca ulaştıklarını vurgulayan Kaymakam Kemal Duru, Kula Deri İhtisas ve Karma Organize Sanayi Bölgesi’nin de 2020 yılı yatırım programına alındığını dile getirdi. Organize Sanayi içerisine 50 deri yatırımcısını kapsayan Kula Deri İhtisas Küçük Sanayi Sitesi’nin de kurulmasının planlanmasının ardından 2019 yılında Karma Organize Sanayi Bölgesi olarak tescillendiğini ifade eden Kaymakam Duru, “Manisa Valiliği, kaymakamlığımız ve Kula Belediyesi ile uzun süredir üzerinde çalıştığımız Kula Deri İhtisas ve Karma Organize Sanayi Bölgesi için güzel bir noktaya vardık. 2019 yılı içerisinde Kula Deri İhtisas ve Karma Organize Sanayi Bölgesi olarak tescillenen bölgemizin yapımı için, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın Altyapı Yatırım Programı’na alınmasına başvuru yapmıştık. Bu ay içerisinde yapılan Bakanlar Kurulu’nda, altyapı kredisi onaylanan Kula Deri İhtisas ve Karma Organize Sanayi Bölgesi, birinci etap olarak belirlenen 816 bin metrekare alanda yapılması ve 2020 yılı Kasım ayı içerisinde inşaatına başlanması planlanıyor. 2021 yılı içerisinde tamamlanması öngörülen Kula Deri İhtisas ve Karma Organize Sanayi Bölgesi’nin, yine 2021 yılı içerisinde hizmete açılması da planlanıyor. Kula’ya kazandırılması için uzun süredir üzerinde çalıştığımız Kula Deri İhtisas ve Karma Organize Sanayi Bölgesi’nde büyük destekleri olan Kulalı Gençlik ve Spor Bakanımız Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve Sanayi Teknoloji Bakanı Mustafa Varank başta olmak üzere, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Yapılacak olan yatırımların, Kula’ya ve Kulalılara hayırlı olmasını temenni ediyorum.” diye konuştu.



