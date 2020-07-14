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Kula Devlet Hastanesinde 2 yıl sonra ilk doğum

MANİSA HABERLERİ  | 14.07.2020 11:52 | Son Güncelleme

Manisa’nın Kula ilçesindeki devlet hastanesinde 2 yıl sonra ilk doğum operasyonu gerçekleştirildi.

Kula Devlet Hastanesinde 2 yıl sonra ilk doğum

Manisa’nın Kula ilçesindeki devlet hastanesinde 2 yıl sonra ilk doğum operasyonu gerçekleştirildi. 2 yıldır kadın doğum uzmanının olmadığı hastaneye yeni atanan ve geçtiğimiz hafta görevine başlayan Uzm. Dr. Celal Akdemir, hastanedeki ilk doğum operasyonunu da gerçekleştirdi. Yaklaşık 2 yıl sonra Kula İlçe Devlet Hastanesinde bir kız çocuk dünyaya geldi.
Kula Devlet Hastanesi’nde 2 yıldır eksikliği hissedilen ve son yapılan atamalar ile doktor ataması gerçekleştirilen kadın doğum branşında, Uzm. Dr. Celal Akdemir geçtiğimiz günlerde hasta kabulüne başlamıştı. Yeni doktorun göreve başlamasının ardından Kulalı vatandaşlar çevre ilçelere gitmek yerine, muayene olmak için yeni doktora gitmeye başladı.
Ayrıca hastanede en son görev yapan doktorun 20 Temmuz 2018 tarihinde yaptığı son doğum operasyonunun ardından, dün ilk kez bir doğum operasyonu gerçekleşti. Doğum zamanı yaklaşan genç çift, muayene olmak için geldiği Kula Devlet Hastanesi’nde, Uzm. Dr. Celal Akdemir’in öngörüşü ile doğum operasyonuna alındı. Hastanenin kadın doğum polikliniğinde gerçekleşen operasyon sonrasında, Kader-Mehmet Aras çiftinin kız bebeği dünyaya geldi. 3 kilogram dünyaya gelen kız bebeğe, genç çiftin isteği ile hastanede İlknur ismi verildi.
Doğum operasyonunun ardından hastanenin kadın doğum polikliniğinde tedavi altına alınan genç anne Kader Aras ve İlknur bebek, Uzm. Dr. Celal Akdemir’in kontrolünde önümüzdeki günlerde taburcu edilecek.
Kız bebek dünyaya getiren genç çifti Uzm. Dr. Celal Akdemir ile birlikte ziyaret eden hastane başhekimi Op. Dr. Cansu Sarıgül, hastanede 2 yıl aranın ardından ilk kez bir doğum operasyonu yapıldığını söyledi. Başarılı bir şekilde geçen operasyonun ardından 2 yıl gibi bir süre sonunda yeniden doğum operasyonu yapabilmenin mutluluğunu yaşadıklarını dile getiren başhekim Sarıgül, tecrübeli kadın doğum doktoru ile artık Kulalılara tam donanımlı bir şekilde hizmet vereceklerini söyledi.

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