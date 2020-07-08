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Kula Devlet Hastanesi’nde 3 yeni doktor göreve başladı

MANİSA HABERLERİ  | 08.07.2020 15:28 | Son Güncelleme

Kula Devlet Hastanesi’nde uzun zamandır eksiliği hissedilen 3 branşta atamaları yapılan doktorlar göreve başladı.

Kula Devlet Hastanesi’nde uzun zamandır eksiliği hissedilen 3 branşta atamaları yapılan doktorlar göreve başladı. Hastane Başhekimi Op. Dr. Cansu Sarıgül, yeni göreve başlayan doktorları ziyaret ederek görevlerinde başarılar diledi.
Kula Devlet Hastanesi’nde uzun zamandır eksikliği hissedilen dahiliye, kadın doğum ve diş branşlarında atamalar yapıldı. Geçtiğimiz günlerde Kula Devlet Hastanesine atamaları yapılan doktorlar, hasta kabulüne başladı. Yapılan atamalar ile Dahiliye (İç Hastalıkları) branşına atanan Uzm. Dr. Berkant Usoğlu, Kadın Doğum alanına atanan Uzm. Dr. Celal Akdemir, Diş branşına atanan Uzm. Dr. Merve Büşra Özdemir, yeni görevlerinde hasta kabulüne başladı. Göreve başlayan yeni doktorları ziyaret eden Kula Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Cansu Sarıgül, doktorlara görevlerinde başarılar diledi.

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