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Kula Esnaf Odası’ndan tek kullanımlık seccade desteği

MANİSA HABERLERİ  | 05.06.2020 11:03 | Son Güncelleme

Manisa’nın Kula ilçesinde Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Aytekin Şadan, uzun bir aranın ardından yeniden ibadete açılan camilere namaz kılmak için gelen ve yanlarında seccadesi olmayan vatandaşlar için tek kullanımlık seccade desteği sağladı.

Kula Esnaf Odası’ndan tek kullanımlık seccade desteği

Manisa’nın Kula ilçesinde Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Aytekin Şadan, uzun bir aranın ardından yeniden ibadete açılan camilere namaz kılmak için gelen ve yanlarında seccadesi olmayan vatandaşlar için tek kullanımlık seccade desteği sağladı. Toplam bin adet seccadeyi İlçe Müftüsü Kamil Kırkız’a teslim eden Başkan Şadan, ihtiyaç durumunda daha çok destek sağlayacaklarını söyledi.
Dünyayı etkisi altına alan ve Türkiye’nin de içerisinde bulunduğu yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında, camilerde toplu ibadetler 16 Mart’ta kapatılmıştı. Yeni normalleşme takvimi çerçevesinde belirlenen kurallarla, camilerde ibadetler 29 Mayıs tarihinde yeniden açıldı. Geçtiğimiz hafta uzun bir aranın ardından cuma namazı ile yeniden ibadete başlanan camilerde, vatandaşlar belirlenen kurallar çerçevesinde yanlarında getirdikleri seccadeler ile ibadetlerini yerine getirdi. Geçtiğimiz hafta ibadete açılan camilerde eksikliği hissedilen seccade kullanımı için, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Aytekin Şadan Kula İlçe Müftülüğüne destek sağladı.
İbadetlerini yerine getirmek için camilere gelen ve yanlarında seccadeleri olmayan vatandaşlara dağıtılmak üzere tek kullanımlık seccade desteği sağlayan Başkan Şadan, tek kullanımlık seccadeleri İlçe Müftüsü Kamil Kırkız’a teslim etti. Kula’da belirlenen kurallara çerçevesinde ibadetlerin yerine getirileceği camilere dağıtılmak üzere tek kullanımlık seccadeleri müftü Kırkız’a teslim eden Başkan Şadan, ihtiyaç durumunda daha fazla seccade desteği sağlayacaklarını ifade etti. Kontrollü sosyal hayat çerçevesinde ilgili birimlerin aldığı kararlara uyum sağlanması gerektiğine de dikkat çeken Başkan Şadan, bu kapsamda her vatandaşın toplum sağlığı açısından sosyal mesafe, maske kullanımı ve bireysel hijyen konularında dikkatli olmalarını istedi.
Esnaf ve Sanatkarlar Odası’nın tek kullanımlık seccade desteğinden dolayı mutlu olduklarını dile getiren İlçe Müftüsü Kamil Kırkız ise, bu şartlarda ibadetlerin yerine getirilebilmesi için tek kullanımlık seccade desteği sağlayan Başkan Şadan’a teşekkür etti.

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