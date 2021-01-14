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Kula İlçe Emniyetten esrara geçit yok

14.01.2021 11:26 | Son Güncelleme:
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Kula İlçe Emniyetten esrara geçit yok

Kula İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanımı önlemeye yönelik yaptığı çalışma kapsamında dün akşam saatlerinde düzenledikleri operasyonda, takip ettikleri 2 kişiyi yakaladı.

Kula İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanımı önlemeye yönelik yaptığı çalışma kapsamında dün akşam saatlerinde düzenledikleri operasyonda, takip ettikleri 2 kişiyi yakaladı. Yakalanan şahısların birinin üzerinden 85 gram esrar maddesi çıkmasının ardından, şahıslar gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.
Kula İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, son günlerde uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanımı önlemeye yönelik çalışmalarını yoğunlaştırdı. Fiziki takipler yaparak uyuşturucu kullanımı ve ticaretini en az seviyeye indirmek için çalışan emniyet güçleri, dün akşam saatlerinde Alparslan Türkeş kavşağında 45 K 95xx plakalı otomobili durdurdu. Araç içerisinde yakalanan M.A. (31) ve B.A.Ö. (32) üzerinde arama yapan ekipler, M.A. isimli şahsın üzerinde 85 gram esrar maddesi ele geçirdi. Nöbetçi savcının talimatıyla gözaltına alınan şahıslar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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