Kula İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu’ndan yeni kararlar

Manisa’nın Kula ilçesinde İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından semt pazarlarında sebze ve meyvelerin ambalajlanarak veya poşetlenerek satılmasına karar verildi.

Kula İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, İçişleri Bakanlığı’nın yayımladığı son genelge kapsamında toplandı. Kula ilçesinde alınacak tedbirlerin görüşüldüğü toplantıda, yeni kararlar alındı. Kaymakam Kemal Duru’nun başkanlığında toplanan Kula İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu’nda alınan yeni kararlara göre, sebze ve meyvelerin ambalajlanarak veya poşetlenerek satılmasına, 65 yaş ve üzeri vatandaşların 10.00-16.00 saatleri dışında sokağa çıkmasının kısıtlanmasına, kalabalık ortamlarda sigara, tütün ve tütün mamullerini kullanmak amacıyla maskelerini çıkarmalarını önlemek üzere, pazaryeri (hayvan pazarı dahil) gibi kalabalık yerlerde ve kahvehane, çay ocağı, kafe gibi yerlerin açık alanlarında da birden fazla kişinin oturduğu masalarda sigara, tütün ve tütün mamullerinin tüketilmesinin yasaklanmasına ve esnafların müşteri ile konuşurken sigara içmesinin yasaklanmasına karar verildi. Alınan kararlara uymayanlar hakkında Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282. Maddesi gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılacağı belirtilerken, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunun 195. Maddesi kapsamında suç duyurusunda bulunulacağı da ifade edildi.

