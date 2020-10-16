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Kula İYİ Parti Meclis Üyesi adayı Hüseyin Çalık, trafik kazasında hayatını kaybetti

MANİSA HABERLERİ  | 16.10.2020 22:51 | Son Güncelleme

2019 yerel seçimlerinde Kula’da İYİ Parti’den Belediye Meclis Üyesi Adayı olan iş adamı Hüseyin Çalık, Uşak’ın Eşme ilçesinde kamyonetin çarpması sonucu hayatını kaybetti.Alınan bilgilere göre, Kula’da tarım aletleri ticareti yapan 52 yaşındaki Hüseyin Çalık, Eşme Göleti civarında 45 RA 6362 plakalı otomobili ile yolun kenarında park halinde iken, virajı alamayıp kontrolden çıkan A.H.

2019 yerel seçimlerinde Kula’da İYİ Parti’den Belediye Meclis Üyesi Adayı olan iş adamı Hüseyin Çalık, Uşak’ın Eşme ilçesinde kamyonetin çarpması sonucu hayatını kaybetti.
Alınan bilgilere göre, Kula’da tarım aletleri ticareti yapan 52 yaşındaki Hüseyin Çalık, Eşme Göleti civarında 45 RA 6362 plakalı otomobili ile yolun kenarında park halinde iken, virajı alamayıp kontrolden çıkan A.H. idaresindeki 43 KC 694 plakalı kamyonet, önce otomobile, sonra da Çalık’a çarptı. Saat 20.45 sıralarında meydana gelen kazada olay yerinde ağır yaralanan Çalık, ambulansla Eşme Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Çalık, tüm müdahalelere rağmen yaşama tutunamadı. Çalık’ın vefat haberi ise Kula’da üzüntüye sebep oldu.
Çalık, 2019 yılında yapılan Mahalli İdareler yerel seçimlerinde Millet İttifakı İYİ Parti’den Kula’da Belediye Meclis Üyesi adayı olmuştu.

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