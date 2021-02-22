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Kula Kaymakamı Duru’dan mahalle ve okul ziyaretleri

22.02.2021 16:54 | Son Güncelleme:
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Kula Kaymakamı Kemal Duru, beraberindeki kurum amirleri ile birlikte Bebekli ve Çarıkballı mahallelerine ziyaretler gerçekleştirdi.

Kula Kaymakamı Kemal Duru, beraberindeki kurum amirleri ile birlikte Bebekli ve Çarıkballı mahallelerine ziyaretler gerçekleştirdi. Geçtiğimiz hafta köy okullarında başlayan eğitimleri yerinde ziyaret eden Kaymakam Duru, okul müdürlerinden de çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Kula Kaymakamı Kemal Duru, geçtiğimiz günlerde beraberindeki İlçe Milli Eğitim Müdürü Zakir Okulmuş, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Nurettin Yarımçam, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Bilgin Sarısu ile Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı İsmail Danaç ile birlikte Bebekli ve Çarıkballı Mahalleleri’ne ziyaret gerçekleştirdi. Ziyaretlerde mahalleli vatandaşlar ile uzun süre sohbet eden Kaymakam Duru, vatandaşların istek ve sorunlarını dinledi.
Geçtiğimiz hafta eğitime başlanan Çarıkballı ve Bebekli Mahalleleri’ndeki okulları da ziyaret eden Kaymakam Duru, öğrencilerle birlikte derse katıldı. Bir süre öğrencilerle sohbet eden Kaymakam Duru, okul müdürlerinden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

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