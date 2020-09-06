Kula MHP’de Başkan Baytok güven tazeledi

Milliyetçi Hareket Partisi Kula İlçe Başkanlığı’nın 13. Olağan Kongresi’ne tek liste aday olarak giden mevcut başkan Nazım Baytok güven tazeledi.

Milliyetçi Hareket Partisi Kula İlçe Başkanlığı’nın 13. Olağan Kongresi, Yunus Emre ve Şehit Ömer Halisdemir Kent Meydanı Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. MHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın da katıldığı kongrede, divan başkanlığını MHP Manisa İl Başkan Yardımcısı Mehmet Ödevli yaptı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin kongreyle ilgili gönderdiği mesaj okundu. Kongrenin açılış konuşmasını ise MHP Manisa İl Başkanı Ömer Baysal yaptı. Kongreye katılan partililere ve vatandaşlara teşekkür eden Başkan Baysal, kongrenin hayırlara vesile olmasını diledi. Ardından kongreye katılanlara hitap eden MHP Kula İlçe Başkanı ve tek aday olan Nazım Baytok, onurla yürüttüğü başkanlık görevine yeniden aday olmanın ve göreve devam edecek olmanın verdiği gururdan bahsetti.

Başkan Baytok’un konuşmasının ardından konuşan MHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Erkan Akçay ise, birlik ve beraberlik mesajı verdi. “Biz bir olduktan sonra aşamayacağımız hiçbir engel, hiçbir zorluk yoktur” sözleri ile birlik ve beraberlik içerisinde hizmet edeceklerini dile getiren Akçay, yeniden başkanlığa seçilerek güven tazeleyen Nazım Baytok’a görevinde başarılar diledi.

MHP Kula İlçe Başkanı Nazım Baytok’un yönetiminde Tevfik Akçay, Hüseyin Taşdelen, Aykut Kara, Bilgehan Yüksel, Hüseyin Gidiş, Tuncay Ergün, Nafiz Aydın, Yavuz Piştav, Raşit Akmeşe, Serkan Sandallı, Ümit Karahan, Hüsnü Şentürk, Semih Otlu ve Ali sivrikaya yer aldı.

MHP Kula İlçe Başkanlığı’nın 13. Olağan Kongresi’ne MHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Erkan Akçay, MHP Manisa İl Başkanı Ömer Baysal, MHP İl Başkan Yardımcısı Mehmet Ödevli, AK Parti Kula İlçe Başkanı Ahmet Palabıyık, Kula Ülkü Ocakları Başkanı Mikail Bulut, CHP Kula İlçe Başkanı Osman Kasırga, İYİ Parti Kula İlçe Başkanı Mehmet Yurt, sivil toplum kuruluş başkanları, çevre ilçe başkanları, partililer ve vatandaşlar katıldı.

