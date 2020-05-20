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Kula Müftülüğünden çocuklara sürpriz

MANİSA HABERLERİ  | 20.05.2020 14:37 | Son Güncelleme

Kula’da 0-14 yaş arası çocuklara getirilen sokağa çıkma serbestliğinde, Kula İlçe Müftülüğü personeli ile Kula Müftülüğü Gençlik Koordinatörlüğü genç gönüllüleri, belirlenen saatler arasında evlerinden çıkan çocukları ellerindeki balonlarla parklarda karşıladı.Yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında bir süredir evlerinden çıkma kısıtlaması getirilen çocuklara, normalleşme takvimi çerçevesinde belirlenen kurallar kapsamında sokağa çıkma serbestliği getirildi.

Kula’da 0-14 yaş arası çocuklara getirilen sokağa çıkma serbestliğinde, Kula İlçe Müftülüğü personeli ile Kula Müftülüğü Gençlik Koordinatörlüğü genç gönüllüleri, belirlenen saatler arasında evlerinden çıkan çocukları ellerindeki balonlarla parklarda karşıladı.
Yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında bir süredir evlerinden çıkma kısıtlaması getirilen çocuklara, normalleşme takvimi çerçevesinde belirlenen kurallar kapsamında sokağa çıkma serbestliği getirildi. Bu kapsamda 0-14 yaş arasındaki Kulalı çocuklar, belirlenen saatler arasında evlerinden çıkarak, güneşli havanın tadını çıkardı.
Kula İlçe Müftülüğü ile Kula Müftülüğü Gençlik Koordinatörlüğü ise çocukları bu saatler arasında yalnız bırakmadı. Serbestliğin başladığı saatten itibaren ilçedeki parklarda çocukları karşılayan İlçe Müftülüğü personeli ile Kula Müftülüğü Gençlik Koordinatörlüğü genç gönüllüleri, çocuklara balon ve meyve suyu dağıtarak sevinçlerine sevinç kattı.
Çocukların yoğun ilgili gösterdiği etkinliğe Kula Müftüsü Kamil Kırkız da katılarak, personeli ve genç gönüllüler ile birlikte çocuklara balon ve meyve suyu ikramında bulundu. Balonların üzerine yazılmış olan ‘Kula Müftülüğü sizleri seviyor’ yazısı ile çocuklara güzel bir hediye sunduklarını dile getiren Müftü Kamil Kırkız, Covid-19 sürecinde toplumun her kesimlerine bu tür etkinlikler ile ellerinden geldiğince destek olmaya çalıştıklarını söyledi.

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