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Kula Rehabilitasyon Merkezi’nde aşılama çalışması başladı

20.01.2021 08:58 | Son Güncelleme:
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Türkiye’de Covid-19 ile mücadele kapsamında huzurevleri ve bakımevlerinde kalanlar ile buradaki personelin aşılanmasına başlandı.

Türkiye’de Covid-19 ile mücadele kapsamında huzurevleri ve bakımevlerinde kalanlar ile buradaki personelin aşılanmasına başlandı. Bu kapsamda Kula’da da 80. Yıl Engelsiz Yaşam Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’nde barınan engelliler ile personellere aşılama çalışmaları başladı.
Sağlık çalışanlarının ilk doz aşılarının tamamlanma aşamasına gelmesiyle programın 1. aşamasının 2. adımı dün itibarıyla başladı.
Bu kapsamda Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı resmi ve özel huzurevleri, engelli bakım merkezleri ve koruma evleri gibi kuruluşlarda kalan kişiler ve personele Sinovac firması tarafından üretilen CoronaVac aşısının ilk dozu yapılıyor.
Bu kapsamda Kula’da da aşılama çalışmalarının ikinci adımına başlandı. 80. Yıl Engelsiz Yaşam Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’nde başlayan aşı çalışmaları kapsamında, burada barınan 101 engelli vatandaş ile 36 personel olmak üzere toplamda 137 kişiye aşılama yapılacak. Aşılama boyunca da 112 acil sağlık ekibi, herhangi bir olumsuzluğa karşı kurum önünde hazır bekleyecek. Dün itibari ile başlayan aşı çalışmalarının Cuma günü son bulması hedefleniyor.

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