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Kula-Salihli Jeoparkı ziyaretçiye kapatıldı

MANİSA HABERLERİ  | 21.03.2020 16:16 | Son Güncelleme

Çin’de ortaya çıkan ve Dünya’yı tehdit eden korona virüs tedbirleri kapsamında Türkiye’nin ve Türk Cumhuriyetlerinin ilk ve tek jeoparkı olma özelliğini taşıyan Kula-Salihli Jeoparkı geçici olarak ziyaretçi kabul etmeme kararı aldı.Jeopark Koordinatörlüğünden yapılan açıklamada, “Yerli ve yabancı ziyaretçilerimizin sağlığı, virüs tehdidinden korunması kapsamında jeopark alanımıza geçici bir süre ziyaretçi kabul etmeyeceğiz.

Kula-Salihli Jeoparkı ziyaretçiye kapatıldı

Çin’de ortaya çıkan ve Dünya’yı tehdit eden korona virüs tedbirleri kapsamında Türkiye’nin ve Türk Cumhuriyetlerinin ilk ve tek jeoparkı olma özelliğini taşıyan Kula-Salihli Jeoparkı geçici olarak ziyaretçi kabul etmeme kararı aldı.
Jeopark Koordinatörlüğünden yapılan açıklamada, “Yerli ve yabancı ziyaretçilerimizin sağlığı, virüs tehdidinden korunması kapsamında jeopark alanımıza geçici bir süre ziyaretçi kabul etmeyeceğiz. Jeopark alanında gerekli sağlık önlemlerini almaya başladık. Dileğimiz korona virüsün ülkemizde ve dünyada kısa zamanda yok edilmesidir” denildi.

Kula-Salihli Jeoparkı ziyaretçiye kapatıldı

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