Kula-Salihli Jeoparkı'ndaki seyir terasları ve yollar tahrip edildi

MANİSA (AA) - UNESCO'nun Global Jeopark Ağı'na dahil edilen Kula-Salihli Volkanik Jeoparkı'ndaki yürüyüş yolları, kamelyalar, seyir terasları ve sosyal alanlar, kimliği henüz belirlenemeyen kişilerce tahrip edildi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ziyarete kapalı olmasına karşın çeşitli noktalardan girilebilen alanda, kimliği henüz tespit edilemeyen kişilerce yapılara zarar verildiği belirlendi.

Zanlıların tespit edilip yakalanması için jandarma çalışma başlattı.

Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun, yaptığı açıklamada, daha önce de bölgedeki yürüyüş yollarının, kamelyaların ve ahşap köprülerin tahrip edildiğini belirtti.

Zanlılardan şikayetçi olduklarını dile getiren Tosun, "Bu olumsuzlukları yaşatan, kamu malına zarar veren kişi yada kişiler hakkında gerekli işlemleri yapacağız. Senelik 100 binin üzerindeki turist sayımızı da göz önünde buldurarak gerekli tedbirlerimizi alıp jeopark sahasının da drone ile kontrolünü sağlayarak tahrip edilmesinin önüne geçmeye çalışacağız." diye konuştu.

