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Kula-Salihli UNESCO Global Jeoparkı'na "ziyaretçi merkezi" yapılacak

MANİSA HABERLERİ  | 12.10.2020 16:36 | Son Güncelleme

Kula-Salihli UNESCO Global Jeoparkı'na "ziyaretçi merkezi" yapılacak

MANİSA (AA) - Manisa'daki Kula-Salihli UNESCO Global Jeoparkı için hazırlanan Ziyaretçi Merkezi Projesi, Zafer Kalkınma Ajansının yüzde 55 hibe desteğiyle hayata geçirilecek.

Toplam 2 milyon 659 bin 800 lira yatırım bedelli proje kapsamında 30 dönümlük alanda, araç park alanları, restoran, idari ofisler, eğitim atölyeleri, seminer salonları ve jeopark müzesi yapılacak. Merkezde, elektrikli araçlar kullanılacak.

Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun, jeoparkta düzenlediği basın toplantısında, projeleri Zafer Kalkınma Ajansından destek aldığı için büyük mutluluk yaşadıklarını söyledi.

Merkezin tamamlanmasıyla bölgede turizm hareketliliğinin artacağına inandığını belirten Tosun, "Burası ev hanımlarının, kadın kooperatifleri aracılığıyla ürettikleri yerel ürünleri pazarlama imkanı bulacakları bir merkez olacak. Kent ekonomisine katkı sağlamasının yanı sıra sempozyum ve çalıştaylara ev sahipliği yapacak." diye konuştu.

Tosun, desteği için Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e de teşekkür etti.

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